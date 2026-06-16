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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Verkehrsunfall mit verletzter Person und erheblichem Sachschaden

Mannheim (ots)

Eine leichtverletzte Person und Sachschaden in Höhe von fast 60.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Montagabend im Heidelberger Stadtteil Neuenheim.

Ein 28-jähriger Mann war kurz vor 21 Uhr mit seinem Audi auf der Jahnstraße in Richtung Neuenheimer Feld unterwegs. An der Kreuzung zur Berliner Straße missachtete er die, aufgrund des Ausfalls der dortigen Ampel, mittels Verkehrszeichen geregelte Vorfahrt eines 25-jährigen Mannes, der mit seinem BMW die Berliner Straße in Richtung Handschuhsheim befuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenprall beider Fahrzeuge, in dessen weiterer Folge der Audi in den Gegenverkehr geschleudert wurde und dort zum Stehen kam. Der BMW wurde auf die dortige Verkehrsinsel geschleudert und prallte dort gegen ein Verkehrszeichen.

Der 25-jährige Fahrer des BMW erlitt leichte Verletzungen und wurde durch Rettungskräfte medizinisch versorgt.

In beiden Fahrzeugen lösten die Airbags aus. Zudem wurden sie so stark beschädigte, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen und Verkehrseinrichtungen wird auf fast 60.000 Euro geschätzt.

Die weiteren Unfallermittlungen durch das Polizeirevier Heidelberg-Nord dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Michael Klump
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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