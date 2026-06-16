Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis/B38: Verkehrsunfall im Berufsverkehr

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am heutigen Dienstag, den 16. Juni 2026, gegen 06:45 Uhr, ereignete sich auf der Bundesstraße 38 in Fahrtrichtung Mannheim, auf Höhe der Einmündung Mannheimer Straße, ein Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr eine 37-jährige Fahrerin eines Skoda die B38 aus Richtung Weinheim kommend in Fahrtrichtung Mannheim. Als die dortige Lichtzeichenanlage auf Gelblicht schaltete, bremste die Fahrerin ihr Fahrzeug vor der Ampelanlage ab. Ein hinter ihr fahrender 61-jähriger Fahrer eines VW erkannte die Situation offenbar zu spät und versuchte, die Ampel noch zu passieren. Um eine Kollision zu vermeiden, wich er auf den parallel verlaufenden linken Fahrstreifen aus. Eine Kollision konnte er jedoch nicht mehr verhindern, sodass sein Fahrzeug den Skoda im hinteren linken Bereich touchierte.

Durch den Zusammenstoß entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Die Skoda-Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt und wurde zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren infolge des Unfalls nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Im Rahmen der Unfallaufnahme mussten beide Fahrspuren der B38 in Richtung Mannheim gesperrt werden. Der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Es kam zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Zwischenzeitlich ist die Unfallörtlichkeit geräumt und der Verkehr fließt wieder ungehindert.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang führt das Polizeirevier Weinheim.

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