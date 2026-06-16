PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis/B38: Verkehrsunfall im Berufsverkehr

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am heutigen Dienstag, den 16. Juni 2026, gegen 06:45 Uhr, ereignete sich auf der Bundesstraße 38 in Fahrtrichtung Mannheim, auf Höhe der Einmündung Mannheimer Straße, ein Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr eine 37-jährige Fahrerin eines Skoda die B38 aus Richtung Weinheim kommend in Fahrtrichtung Mannheim. Als die dortige Lichtzeichenanlage auf Gelblicht schaltete, bremste die Fahrerin ihr Fahrzeug vor der Ampelanlage ab. Ein hinter ihr fahrender 61-jähriger Fahrer eines VW erkannte die Situation offenbar zu spät und versuchte, die Ampel noch zu passieren. Um eine Kollision zu vermeiden, wich er auf den parallel verlaufenden linken Fahrstreifen aus. Eine Kollision konnte er jedoch nicht mehr verhindern, sodass sein Fahrzeug den Skoda im hinteren linken Bereich touchierte.

Durch den Zusammenstoß entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Die Skoda-Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt und wurde zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren infolge des Unfalls nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Im Rahmen der Unfallaufnahme mussten beide Fahrspuren der B38 in Richtung Mannheim gesperrt werden. Der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Es kam zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Zwischenzeitlich ist die Unfallörtlichkeit geräumt und der Verkehr fließt wieder ungehindert.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang führt das Polizeirevier Weinheim.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Anna Mifka
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 16.06.2026 – 07:46

    POL-MA: Edingen-Neckarhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Brand in Firmenpark

    Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Montagabend, den 15. Juni 2026, gegen 22:40 Uhr, wurde über den Notruf ein Brand in einem Firmenpark in der Mannheimer Straße in Edingen-Neckarhausen gemeldet. Nach bisherigen Erkenntnissen waren die Räumlichkeiten einer dort ansässigen Firma von dem Brand betroffen. Personen wurden nicht verletzt. Die Freiwillige Feuerwehr Edingen ...

    mehr
  • 15.06.2026 – 15:02

    POL-MA: Mannheim: 34-Jährige an Bushaltestelle beraubt-Zeugenaufruf

    Mannheim (ots) - Bereits am Donnerstagabend gegen 19:00 Uhr wurde eine 34-Jährige in der Morchfeldstraße von drei Unbekannten ausgeraubt. Die Frau befand sich an der Bushaltestelle "Im Morchhof" als sich drei Männer zu ihr stellten. Sie forderten die Herausgabe ihres Rucksackes. Als sich die Frau weigerte, schlug einer der Männer ihr mit der Faust ins Gesicht und ...

    mehr
  • 15.06.2026 – 14:54

    POL-MA: Heidelberg: Antänzer bestehlen 27-Jährigen - Zeugenaufruf

    Heidelberg (ots) - Mit dem sogenannten "Antanztrick" ist ein 27-jähriger Mann am Samstagabend gegen 22:25 Uhr in der Kurfürstenanlage bestohlen worden. Der Mann war dort zu Fuß unterwegs, als er von drei jungen Männern angesprochen wurde. Einer der Unbekannten legte dann seinen Arm um den 27-Jährigen und versuchte, ihn zum gemeinsamen Tanzen zu animieren. Dabei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren