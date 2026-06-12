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Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe - Krentrup. Schwerer Verkehrsunfall mit fünf Verletzten.

Lippe (ots)

Am Freitagmittag (12.06.2026) ereignete sich an der Schötmarschen Straße in Krentrup ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem drei Personen schwer und zwei Personen leicht verletzt wurden.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhren ein Kia und ein Mercedes die Schötmarsche Straße in Fahrtrichtung Leopoldshöhe. Gegen 13:10 Uhr mussten beide Fahrzeuge verkehrsbedingt warten, da ein vorausfahrendes Auto nach links abbiegen wollte. Ein 45-jähriger Mann beabsichtigte, mit seinem Ford Kuga links an den wartenden Fahrzeugen vorbeizufahren. Hierbei stieß er mit dem entgegenkommenden Volvo XC60 eines 36-jährigen Mannes zusammen. Der Volvo wurde durch die Wucht des Aufpralls nach rechts von der Fahrbahn geschleudert und zwischen zwei Bäumen eingeklemmt. Der 45-jährige Ford-Fahrer sowie die 34-jährige Fahrerin und das 8-jährige Mädchen des Mercedes erlitten schwere Verletzungen. Ein 19-jähriger Mann in dem Kia und ein 36-jähriger Mann im Volvo wurden leicht verletzt. Rettungskräfte brachten die Verletzten in umliegende Krankenhäuser; auch ein Rettungshubschrauber war an der Einsatzstelle gelandet. Der 19-jährige Leichtverletzte wurden bereits entlassen.

Die Schötmarsche Straße musste für die Rettungsmaßnahmen, die Bergung der Fahrzeuge und die detaillierte Unfallaufnahme bis 16:15 Uhr voll gesperrt werden. Alle vier beteiligten Pkw waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Zeugen, die weitere Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich beim zuständigen Verkehrskommissariat unter der Rufnummer (05231) 6090 zu melden.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Leitstelle

Telefon: 05231/609-1222
Fax: 05231/609-1299
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

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