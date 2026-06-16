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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Fußgängerin durch Fahrradfahrer verletzt

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montag ereignete sich im Wiesentalweg auf Höhe des Segelflugfeldes gegen 12:20 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen einer Fußgängerin und einem Fahrradfahrer, bei welchem die Fußgängerin leicht verletzt wurde.

Ein 75-jährige Fahrradfahrer fuhr mit seinem E-Bike von Sinsheim kommend in Richtung Rohrbach. Nach aktuellen Erkenntnissen fuhr der Mann aus dem sonnigen Bereich des Wegs in einen beschatteten Bereich und übersah die 68-jährige Fußgängerin, welche gerade auf dem Weg unterwegs war. Durch die Kollision verletzte sich die Frau am Rücken und wurde zur weiteren medizinischen Versorgung durch einen Rettungswagen in eine Klinik gebracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Tobias Hoffmann
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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