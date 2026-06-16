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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Öffentlichkeitsfahndung nach 12-jährigem Mädchen

Mannheim (ots)

Seit Montag, den 15.06.2026, wird ein 12-Jähriges Mädchen aus Mannheim vermisst. Die Vermisste wurde zuletzt am genannten Tag gegen 07:50 Uhr gesehen, als sie ihre Unterkunft verließ. Sie kehrte anschließend nicht zurück und ist seither unbekannten Aufenthalts. Hinwendungsorte sind nicht bekannt. Die bisherigen Fahndungsmaßnahmen führten nicht zum Auffinden der Vermissten.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:

   - dunkelbraune Haare, glatter Zopf
   - ca. 160 cm groß
   - ca. 70 kg schwer

Ein Lichtbild der 12-Jährigen kann unter folgendem Link abgerufen werden: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/mannheim-vermisstenfahndung-4/

Personen, die Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten mitteilen können, werden gebeten, sich über das kriminalpolizeiliche Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden. Darüber hinaus nimmt auch jede andere Polizeidienststelle Hinweise entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Denise Grashoff
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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