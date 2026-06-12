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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fünf Personen verletzt

Hildburghausen (ots)

Donnerstagmittag befuhr ein 18-jähriger Autofahrer mit vollbesetztem Pkw die Landstraße zwischen Sophienthal und Hildburghausen. In einer Linkskurve verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der Fahrer sowie zwei weitere Insassen des Fahrzeuges im Alter von 18 und 19 Jahren wurden leicht, zwei weitere Personen im Alter von jeweils 18 Jahren schwer verletzt. Der Rettungswagen brachte die Verletzten ins Krankenhaus. Am Auto entstand Totalschaden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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