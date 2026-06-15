Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Brand in Justizvollzugsanstalt ++ Ermittlungen wegen Brandstiftung - 36-Jähriger in Gewahrsam genommen ++ brennender Toaster - Brand in Küche durch Bewohner gelöscht - Seniorin leicht verletzt ++

Lüneburg (ots)

Presse - 15.06.26 ++

Lüneburg

Lüneburg - Drogenhandel im Innenstadtbereich: Polizei durchsucht Wohnungen - Ecstasy, Marihuana und mehrere hundert Tabletten sichergestellt - Ermittlungen gegen 27-Jährigen wegen illegalen Handels mit Betäubungsmitteln

Wegen illegalen Handels mit Betäubungsmitteln ermittelt die Polizei gegen einen 27-Jährigen aus Lüneburg. Im Zuge der Ermittlungen durchsuchten Drogenermittler am heutigen 15.06.26 mit Beschluss des Amtsgerichts Lüneburg die Wohnung des Mannes im Stadtteil Kaltenmoor. In der Wohnung des anwesenden Lüneburgers selbst stellten die Beamten nur einzelne relevanten Gegenstände sicher. Jedoch konnten die Einsatzkräfte durch Ermittlungen u.a. mit einem vor Ort sichergestellten Schlüssel eine weitere als "Bunker" genutzte Wohnung des 27-Jährigen lokalisieren. Ein Bereitschaftsrichter erließ auch für diese einen Durchsuchungsbeschluss, so dass die Einsatzkräfte in dieser Wohnung im Innenstadtbereich nicht geringe Mengen Marihuana, Ecstasy, mehrere hundert verschreibungspflichtige Tabletten, Verpackungsmaterial, Zubehör und weitere Unterlagen sicherstellen konnten. Der 27-Jährige wurde nach verschiedenen strafprozessualen Maßnahmen vorerst wieder entlassen. Die weiteren Ermittlungen und Maßnahmen dauern an.

Lüneburg - brennender Toaster - Brand in Küche durch Bewohner gelöscht - Seniorin leicht verletzt

Eine Rauchgasintoxikation erlitt eine 88 Jahre alte Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in der Heinrich-Böll-Straße in den Morgenstunden des 15.06.26 bei einem Feuer in einer Küche. Nach derzeitigen Ermittlungen war gegen 10:00 Uhr ein Toaster in der Küche bei Betrieb "explodiert" und hatte Feuer gefangen. An Bewohner konnte das Feuer noch vor Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte löschen. Die Seniorin wurde leicht verletzt ins Klinikum gebracht. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro.

Dahlenburg - Einbruch in Einfamilienhaus - vermutlich ohne Beute - "Machen Sie es Einbrechern schwer!"

In ein Einfamilienhaus in der Bahnhofstraße brachen Unbekannte im Zeitraum vom 13. auf den 14.06.26 ein. Die Täter hatten eine Terrassentür aufgebrochen, drangen ins Gebäude ein und sahen sich um. Gestohlen wurde vermutlich nichts. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

"Machen Sie es Einbrechern schwer!"

Vereinbaren Sie einen Termin für eine persönliche Einbruchschutzberatung durch Ihr Präventionsteam der Polizei bei Ihnen vor Ort: praevention@pi-lg.polizei.niedersachsen.de Tel. 04131-607-2107

Weitere Tipps Ihrer Polizei:

- Verschließen Sie Türen, Fenster und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit. - Sorgen Sie bei Abwesenheit dafür, dass Ihre Wohnung oder das Haus einen bewohnten Eindruck macht. Kümmern Sie sich darum, dass z.B. die Mülltonne am Entleerungsdatum an die Straße gestellt wird und Ihr Briefkasten regelmäßig geleert wird. Beleuchten Sie Ihre Räumlichkeiten. Nutzen Sie dafür einfach Zeitschaltuhren oder Smart-Home Produkte.

Lüneburg - Geldbörse aus Transporter gestohlen

Eine Geldbörse stahlen Unbekannte in den Nachmittagsstunden des 14.06.26 zwischen 14:00 und 16:00 Uhr aus einem vermutlich unverschlossen abgestellten Transporter VW Crafter auf einem Parkplatz An der Soltauer Bahn. Dabei verschwanden auch mehrere EC- und Versichertenkarten; eine Kartensperrung wurde veranlasst. Es entstand ein Schaden von gut 650 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Scheibe von Kindergarten-Bauwagen beschädigt

Die Türscheibe des Bauwagens des Kindergartens Am Eichwald beschädigten Unbekannte im Zeitraum des Wochenendes zwischen dem 13. und 14.06.26. Es entstand ein Sachschaden von gut 500 Euro. Das Tatwerkzeug, ein Stein, blieb am Tatort zurück. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - Ermittlungen wegen Brandstiftung - 36-Jähriger in Gewahrsam genommen

Am Abend des 14.06.2026 kam es zu einem Brand von Kleidungsstücken im Flur einer Wohnung in der Lüneburger Straße. Nach ersten Ermittlungen hat ein 36 Jahre alter Bewohner die Kleidung sowie ein Bettlaken vorsätzlich angezündet. Ein Mitbewohner konnte das entstehende Feuer austreten. Es entstand Sachschaden. Dem 36-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Er wurde im Anschluss in Gewahrsam genommen. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an.

Prezelle OT Lomitz - Brand von Brennholz in einer Scheune

In der Ortschaft Lomitz geriet am Mittag des 14.06.2026 ein Stapel Brennholz mit trockenem Mischholz in Brand. Dieser befand sich in einem geschlossenen Abteil einer Scheune. Die Feuerwehr konnte eine Brandausweitung auf die Scheune verhindern. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Dannenberg - Stromkabel entwendet

Stromkabel im Wert von einigen Tausend Euro wurden bei einem Einbruch in Objekte auf einem Lagerplatz in der Continentalstraße in Dannenberg entwendet. Nach ersten Ermittlungen kann der Tatzeitraum auf den Mittag des 13.06.2026 bis zum Mittag des 14.06.2026 begrenzt werden. Die betroffenen Container wurden zuvor gewaltsam geöffnet. Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel. 05861-98576-0, entgegen.

Uelzen

Uelzen - Brand in Justizvollzugsanstalt

Am Vormittag des 15.06.2026 kam es in einem Haftraum in der Justizvollzugsanstalt in Uelzen zu einem Brand. Nach ersten Ermittlungen hat ein 27 Jahre alter Insasse vorsätzlich Gegenstände angezündet. Durch das Einatmen von Rauchgasen wurde der 27-Jährige verletzt und im Anschluss medizinisch versorgt. Für die weiteren Ermittlungen wurde der Brandort beschlagnahmt.

Oetzen - Jugendlicher entwendet Geld und Eis aus Hofladen

Ein Jugendlicher entwendete am frühen Abend des 14.06.2026 Bargeld und Eis aus einem Hofladen in Oetzen. Der 15-Jährige wurde bei dem Diebstahl von dem Eigentümer beobachtet. Er konnte noch vor Ort den Jugendlichen aufhalten. Das Diebesgut verblieb vor Ort. Ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet.

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