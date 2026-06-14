Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Wochenendpressemitteilung der PI Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen vom 12.-14.06.26 ++

Lüneburg (ots)

Presse - 12.-14.06.26 ++

Lüneburg - Beeinflusst mit E-Scooter unterwegs

Eine Streifenwagenbesatzung stellt am Freitagnachmittag, gegen 15:30 Uhr, bei einer Verkehrskontrolle, in der Straße Hinter der Saline, fest, dass ein 62-jähriger Fahrer eines E-Scooters unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht. Bei dem Mann wird eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt wird ihm untersagt.

Lüneburg - Unter Alkoholeinfluss am Steuer

Am Freitagabend, gegen 18:15 Uhr, fällt einem Verkehrsteilnehmer ein Pkw auf, der in der Konrad-Adenauer-Straße deutliche Fahrauffälligkeiten zeigt. Durch die Polizei kann der PKW angehalten und kontrolliert werden. Dabei stellt sich heraus, dass der 45-jährige Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Alkohol steht. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 2,66 Promille. Der Führerschein wird sichergestellt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Lüneburg / Kurpark - Papierspender eines WC in Brand gesetzt

Am Freitagabend, gegen 21:30 Uhr, wird ein Papierspender in einem WC im Kurpark in Brand gesetzt. Die Feuerwehr löscht den Brand. Hinweise zu möglichen Verursachern nimmt die Polizei Lüneburg unter der Telefonnummer: 04131-6072215, entgegen.

Lüneburg / Am Stintmarkt - Angriff auf Rettungsdienst und Polizei

Im Rahmen eines Rettungsdiensteinsatzes im Bereich des Stintmarktes, am Samstagmorgen, gegen 04:00 Uhr, wirft eine 58-jährige Frau mit einer Flasche auf die Einsatzkräfte. Während der Sachverhaltsaufnahme beleidigt und bedroht die Frau die eingesetzten Polizeikräfte und versucht einen weiteren Polizisten mit einer Tasche zu schlagen. Einem ausgesprochenen Platzverweis kommt die Frau nicht nach. Aufgrund dessen wird sie in Gewahrsam genommen.

Lüneburg / Stadtgebiet - Sachbeschädigungen an diversen Pkw

In der Nacht von Freitag auf Samstag werden diverse Pkw im Stadtgebiet durch Zerkratzen des Lacks (u.a. auf der Motorhaube oder der Fahrzeugtüren) beschädigten. In den Lack aller Pkw werden verfassungswidrige Symbole gekratzt. Hinweise zu möglichen Verursachern nimmt die Polizei Lüneburg unter der Telefonnummer: 04131-6072215, entgegen. Am Samstagabend, gegen 20:45 Uhr, kann eine Zeugin eine männliche Person dabei beobachten, wie dieser auf dem Gelände der Uni einen Pkw zerkratzt. Der Mann entfernt sich mit einem Fahrrad vom Tatort und kann durch die eingesetzten Kräfte nicht mehr festgestellt werden.

Uelzen

Körperverletzungen im Stadtgebiet

In der Nacht von Freitag auf Samstag ist es zu mehreren Körperverletzungen im Stadtgebiet Uelzen gekommen.

Am ZOB am Rathaus sind am Freitag, um 23.00 Uhr, ein 17 Jahre alter Berliner und ein 20 Jahre alter Uelzener aneinandergeraten. Nach einem Streitgespräch fliegen die Fäuste und der 20-Jährige Uelzener erleidet eine Platzwunde an der Lippe. Der Beschuldigte erhält einen Platzverweis und eine Anzeige wegen Körperverletzung.

Gegen 00.00 Uhr wird ein 22 Jahre alter Mann aus Kiel in der Fußgängerzone von vier Männern angegriffen. Das Opfer wird ins Gesicht geschlagen und erleidet Nasenbluten. Die Täter können unerkannt flüchten.

Um 02.20 Uhr kommt es vor einer Kneipe in der Gudesstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen drei Personen. Zunächst geraten ein 24 Jahre alter Mann aus Bad Bevensen und ein 29 Jahre alter Mann aus Emern in Streit. Im Verlauf des Gesprächs eskaliert die Situation und der 29-jährige Mann wird mehrfach ins Gesicht geschlagen. Im weiteren Verlauf wird das Opfer von einer weiteren unbekannten Person von hinten gegen den Kopf geschlagen.

Gegen 03.00 Uhr verfolgt ein 17 Jahre alter Jugendlicher einen 20 Jahre alten Uelzener mit seinem Fahrrad bis in die Groß Liederner Straße. Dort fährt der Jugendliche seinem Kontrahenten zunächst von hinten in die Beine und schlägt diesen dann in den Bauch. Beide seien zuvor verbal auf einer Party aneinandergeraten. Das Opfer kann auf angrenzendes Grundstück flüchten und die Polizei verständigen.

Betrunken auf Fahrrad

Ein 59 Jahre alter Uelzener wollte mit seinem Fahrrad trotz Absperrung während des AZ-Laufes in die Lüneburger Straße in Richtung Innenstadt fahren. Er konnte unmittelbar vor dem Queren des Teilnehmerfeldes durch die Polizei gestoppt worden. Der Mann wollte nicht einsehen, dass die Fahrbahn gesperrt ist und fing an zu diskutieren. Bei dem Streitgespräch ist Atemalkohol festgestellt worden. Der Mann war jedoch nicht mehr in der Lage einen Alcotest durchzuführen. Daher ist eine Blutentnahme durchgeführt und ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet worden.

Körperverletzung beim Beach-Soccer Turnier

In der Nacht zu Sonntag ist es zwischen einem 28 Jahre alten Mann und zwei Security-Mitarbeitern am Einlass des Festzeltes zu einem verbalen Streit gekommen. Der Mann habe die Mitarbeiter daraufhin beleidigt. In der Folge ist es dann zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen und der 28 Jahre alte Mann sei niedergeschlagen worden. Er musste zur weiteren Behandlung ins Klinikum Uelzen verbracht werden. Entsprechende Verfahren wegen Beleidigung und Körperverletzung sind eingeleitet worden.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow

Versuchter Gaststätteneinbruch - Zeugen gesucht

Unbekannte Täter haben in der Nacht auf Samstag versucht, in eine Gaststätte an der Langen Straße einzubrechen. Die Unbekannten brachen zwischen 0.00 Uhr und 14.00 Uhr eine Holztür zu einem kleinen Hinterhof auf. Anschließend versuchten sie, die Stahltür zu den Räumlichkeiten gewaltsam zu öffnen, was jedoch nicht gelang. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Lüchow unter 05841 122-215 zu melden.

Neuhaus

Transporter gegen Bäume geprallt - Fahrerin schwer verletzt Eine 21-jährige Fahrerin eines Postzustellfahrzeugs ist am Samstagnachmittag möglicherweise infolge Witterungseinflusses von der Fahrbahn abgekommen und gegen zwei Bäume geprallt. Die 21-Jährige befuhr mit ihrem VW Transporter gegen 16.00 Uhr die Kreisstraße von Dellien kommend Richtung Neuhaus. Ausgangs einer Rechtskurve kam sie auf regennasser Fahrbahn möglicherweise aufgrund starker Windböen nach links von der Fahrbahn ab. Der Transporter kollidierte mit zwei Bäumen und drehte sich dabei um 180 Grad. Die Fahrerin wurde aus dem Fahrzeug geschleudert, dabei zog sie sich schwere Verletzungen zu. Sie wurde von Rettungskräften vor Ort versorgt und anschließend mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der Sachschaden dürfte sich nach ersten Schätzungen auf mehrere Tausend Euro belaufen.

Hitzacker

Motorradbrand

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts ist am Samstagnachmittag ein Motorrad in einer Garage an der Straße De Breede Stieg in Brand geraten. Anwohner bemerkten gegen 16.20 Uhr Rauch aus der Garage und verständigten den Eigentümer und die Feuerwehr. Der Eigentümer begann das brennende Motorrad Suzuki zunächst mit dem Gartenschlauch zu löschen, bevor die Feuerwehr eintraf und die Flammen vollends löschte. Ersten Erkenntnissen zufolge könnte ein Defekt an einem Batterieladegerät brandursächlich gewesen sein. An der Garage entstand vermutlich kein Schaden, der Sachschaden am Motorrad dürfte sich auf mehrere Hundert Euro belaufen.

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