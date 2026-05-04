Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Motorradfahrerstammtisch am 7. Mai 2026

Lingen (ots)

Der nächste Motorradfahrerstammtisch der Polizei und der Verkehrswacht findet am 7. Mai 2026 ab 17:00 Uhr in Lingen (Darmer Esch 75, Parkplatz des ehemaligen Unternehmens Dralon) statt.

Ein besonderer Programmpunkt ist der Beitrag von Martin Wermeier zur Organisation "The Distinguished Gentleman's Ride". Diese weltweite Initiative vereint Motorradfahrer, die im klassischen und Vintage-Stil unterwegs sind, um auf die Prostatakrebsforschung sowie die psychische Gesundheit von Männern aufmerksam zu machen. Angesichts steigender Betroffenenzahlen setzt sich die Organisation dafür ein, das Bewusstsein für diese wichtigen Themen zu stärken. Die Teilnehmenden fahren in stilvoller Kleidung wie Tweed und Stiefeln und nutzen diese besondere Form des Auftretens, um ihre Botschaft sichtbar zu machen.

Darüber hinaus informiert die Polizei über die am 21. Juni 2026 stattfindende "PoliTour". Anmeldungen sind ab dem 11. Mai 2026 online möglich.

Alle Interessierten - auch Nicht-Motorradfahrerinnen und -Motorradfahrer - sind herzlich eingeladen.

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