Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Polizei hebt illegale Cannabis-Plantage aus - Wohngebäude mit Beschluss des Amtsgerichts Lüneburg durchsucht - mehr als 650 Cannabispflanzen sichergestellt - weitere Ermittlungen dauern an ++

Lüneburg (ots)

Bleckede/Lüneburg - Polizei hebt illegale Cannabis-Plantage aus - Wohngebäude mit Beschluss des Amtsgerichts Lüneburg durchsucht - mehr als 650 Cannabispflanzen sichergestellt - weitere Ermittlungen dauern an

Eine professionelle sog. Cannabis-Indoor-Plantage hoben Einsatzkräfte und Ermittler der Polizei Lüneburg am 11.06.26 im Raum Bleckede aus. Mehr als ein Dutzend Einsatzkräfte des Fachkommissariates Drogenkriminalität sowie der Lüneburger Verfügungseinheit durchsuchten mit Beschluss des Amtsgerichts Lüneburg in den Morgenstunden des 11.06.26 das Wohngebäude und angrenzende Räumlichkeiten eines 52-Jährigen im Bereich Bleckede. Vorausgegangen waren umfangreiche Ermittlungen.

Bei den Maßnahmen stellten die Beamten eine professionelle illegale Indoorplantage auf drei Feldern mit mehr als 650 Cannabispflanzen in verschiedenen Wachstumsstadien sowie professionelles Equipment fest. Die Pflanzen, das Equipment sowie weitere Beweismittel wurden durch die Einsatzkräfte sichergestellt und abtransportiert.

Der 52 Jahre alte Beschuldigte wurde zur erkennungsdienstlichen Behandlung vorläufig festgenommen.

Parallel hatte der Mann für die Nutzung der Plantage auch mit einer selbstgebauten Stromverteilung den Hauptstromzähler manipuliert. Hierbei wird aktuell von einem unerlaubten Verbrauch von mehr als 400.000 Kilowattstunden durch den Versorger, der mit Mitarbeitern anwesend war, ausgegangen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

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