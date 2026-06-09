Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ "Überfall in Wohnhaus" - Täter überwältigen Bewohner und erpressen höhere Bargeldsumme aus Tresor - Polizei fahndet und ermittelt ++ "Pkw-Komplett-Entwendung" - weißer Audi A4 gestohlen ++

Lüneburg (ots)

Presse - 09.06.26 ++

Lüneburg

Nahrendorf, OT. Nüdlitz - "Überfall in Wohnhaus" - Täter überwältigen Bewohner und erpressen höhere Bargeldsumme aus Tresor - Polizei fahndet und ermittelt

Zu einem schweren Raub in einem Wohnhaus kam es in den frühen Morgenstunden zum 09.06.26 in der Ortschaft Nüdlitz. Nach derzeitigen Ermittlungen waren gegen 02:30 Uhr mehrere unbekannte Täter gezielt durch eine seitliche Terrassentür in das Wohnhaus eingedrungen. In der Folge wirkten die Täter auf zwei 46 und 87 Jahre alte Bewohner im Gebäude ein, schlugen den jüngeren mit einem Gegenstand und fesselten die Personen. Die Täter ließen sich einen im Haus befindlichen Tresor öffnen und nahmen mehrere zehntausend Euro Bargeld mit. Die Täter ergriffen mit der Beute die Flucht. Die betroffenen Männer konnten sich geraume Zeit später befreien und die Polizei alarmieren. Einsatzkräfte sowie die Tatortgruppe sicherten den Tatort sowie Spuren. Die Weiteren Ermittlungen und Fahndungsmaßnahmen dauern an.

Hinweise auch zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Bereich Nahrendorf nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Vögelsen - "Pkw-Komplett-Entwendung" - weißer Audi A4 gestohlen

Einen weißen Pkw Audi A4 - Firmenwagen mit dem Kfz-Kennzeichen LAU-OB xxx - stahlen Unbekannte in den frühen Morgenstunden des 09.06.26 aus einem Carport im Weidenring in Vögelsen. Die Täter konnten den Pkw gegen 04:00 Uhr ohne Fahrzeugschlüssel starten und diesen stehlen. Es entstand ein Schaden von gut 40.000 Euro. Die Polizei leitete Fahndungsmaßnahmen ein. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Geldbörse verschwindet beim Einkauf im Discounter - Polizei mahnt

Die Geldbörse einer 75-Jährigen konnte sich ein Unbekannter in den Morgenstunden des 08.06.26 in einem Einkaufsmarkt im Häcklinger Weg bei günstiger Gelegenheit greifen. Dabei hatte der "Langfinger" gegen 10:45 Uhr die Börse aus der Jackentasche der Seniorin greifen können. Es entstand ein Schaden von gut 500 Euro.

Bereits gegen 10:00 Uhr hatte sich ein Unbekannter in einem Einkaufsmarkt in der Willy-Brandt-Straße die Geldbörse eines 81-Jährigen gegriffen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Die Polizei mahnt in diesem Zusammenhang: "Tragen Sie Ihre Wertsachen (in geschlossenen Innentaschen) am Körper!"

Lüneburg - Ladendieb nimmt Kaffee und Dosenbier mit

Insgesamt 18 Packungen Kaffee sowie ein Dosenbier versuchte ein 20-Jährigen in den Abendstunden des 08.06.26 in einem Einkaufsmarkt in der Grapengießerstraße zu stehlen. Er passierte den Kassenbereich mit seinem vollgepackten Rucksack ohne zu bezahlen, wurde jedoch dabei ertappt. Den Mann aus Schwerin erwartet ein entsprechendes Strafverfahren.

Lüneburg - E-Scooter gestohlen - Täter flüchtet

Den noch flüchtenden Täter konnten Passanten noch in den Morgenstunden des 08.06.26 Am Wienebütteler Weg beobachten. Ein Unbekannter hatte gegen 10:40 Uhr vermutlich mit einem Fahrradsattel das Schloss eines abgestellten E-Scooters geknackt und mit dem Scooter die Flucht ergriffen. Auf der Flucht warf der Täter noch das Tatwerkzeug (den Fahrradsattel) weg. Diesen konnten die alarmierten Beamten als Spurenträger sicherstellen. Die weiteren Fahndungsmaßnahmen dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Bleckede, OT. Alt Garge - Fenster von Turnhalle beschädigt

Bereits im Zeitraum vom 02. Auf den 03.06.26 beschädigten Unbekannte ein Fenster der Turnhalle in Alt Garge, Hauptstraße. Dabei ging die äußere Schicht der Doppelverglasung zu Bruch, so dass ein Sachschaden von gut 7.000 Euro entstand. Hinweise nimmt die Polizei Bleckede, Tel. 05852-95117-0, entgegen.

Lüneburg - Heck bricht aus - mit geparkten Pkw kollidiert - fünf Pkw beschädigt

Einen Sachschaden von gut 22.500 Euro verursachte ein 19 Jahre alter Fahrer eines Pkw Daimler SLK in den Abendstunden des 08.06.26. Der junge Mann war gegen 22:00 Uhr vermutlich mit nicht angepasster Geschwindigkeit von der Bachstraße in die Georg-Böhm-Straße eingebogen, so dass das Heck der Daimler ausbrach und sein Fahrzeug mit zwei geparkten Pkw VW und Toyota kollidierte. Diese wurden auf zwei weitere geparkte Pkw VW und Skoda geschoben, so dass erheblicher Sachschaden entstand. Verletzt wurde niemand.

Lüchow-Dannenberg

Jameln - unter Drogeneinfluss unterwegs

Einen 43 Jahre alten Fahrer eines Pkw Toyota stoppte die Polizei in den Abendstunden des 08.06.26 in der Hauptstraße. Bei der Kontrolle des 43-Jährigen stellten die Beamten bei diesem gegen 19:00 Uhr den Einfluss von Drogen fest. Ein Urintest auf THC verlief positiv.

Uelzen

Uelzen/Bad Bevensen/Bad Bodenteich - ... die Diebstahlsserien gehen weiter - Geldbörsen verschwinden beim Einkauf im Discounter - aus der Tasche am Einkaufswagen gestohlen - Polizei mahnt

Zu mehreren Geldbörsendiebstählen in Einkaufsmärkten kam es im Verlauf des 08.06.26 in der Region. Die Polizei ist wachsam; mahnt und bittet verdächtige Beobachtungen der Polizei zu melden.

Die Geldbörse einer 57-Jährigen konnte sich ein Unbekannter in den Morgenstunden des 08.06.26 in einem Einkaufsmarkt in der Medinger Straße in Bad Bevensen bei günstiger Gelegenheit greifen. Dabei hatte der "Langfinger" gegen 11:00 Uhr die Börse aus einer an die Griffe des Einkaufswagens angehängte Einkaufstasche. Es entstand ein Schaden von gut 150 Euro.

Gegen 13:00 Uhr stahlen Unbekannte auch die Börse eines 75-Jährogen in einem Laden in der Lüneburger Straße in Uelzen. Hier verschwand die Geldbörse aus der Gesäßtasche.

Gegen 13:30 Uhr verschwand bei einem Discounter in der Veerßer Straße in Uelzen die Geldbörse einer 79-Jährigen aus dem Rucksack der Frau. Hier entstand ein Schaden von gut 400 Euro.

Vermutlich schon am 04.06.26, gegen 11:00 Uhr, hatten sich Unbekannte in der Bergstraße in Bad Bodenteich in einem Einkaufsmarkt die lose in der Handtasche liegende EC-Karte einer 77-Jährigen gegriffen. Im Anschluss werden mehrere Abbuchungen vorgenommen.

Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Die Polizei mahnt in diesem Zusammenhang: "Tragen Sie Ihre Wertsachen (in geschlossenen Innentaschen) am Körper!"

Suderburg - Einbruch in Erdgeschosswohnung - Bargeld und Marihuana gestohlen

Durch ein aufgebrochenes Fenster gelangten Unbekannte in den Morgenstunden des 08.06.26 in eine Erdgeschosswohnung in der Bahnhofstraße. Die Täter nahmen Bargeld sowie Marihuana aus der Wohnung mit. Es entstand ein Schaden von gut 200 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - "aufgefahren" leicht verletzt

Leichte Verletzungen erlitten eine 42 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Skoda sowie ein ein Jahr altes Kind als Beifahrer bei einem Auffahrunfall in den Morgenstunden des 09.06.26 auf der Landesstraße 250. Nach derzeitigen Ermittlungen wollte ein 57 Jahre alter Fahrer eines Pkw Ford Ranger zwischen Westerweyhe und dem Hainberg nach links in einen Feldfeld abbiegen, obwohl dieses aufgrund Verkehrszeichen/ durchgezogene Linie verboten ist. Aufgrund Gegenverkehrs muss der Fordfahrer verkehrsbedingt warten, so dass die 42-Jährige die Situation zu spät erkennt und trotz Bremsmanöver auf den Pkw Ford Geländewagen auffährt. Es entstand ein Sachschaden von gut 10.000 Euro.

Uelzen - ... die Polizei kontrolliert den Verkehr

Den Verkehr mit Schwerpunkt Gurt- und Handyverstöße kontrollierte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 08.06.26 in der Mauerstraße. Dabei ahndeten die Beamten insgesamt 12 Verstöße. Weitere Kontrollen zum Thema "Ablenkung im Straßenverkehr" folgen ...

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