Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Einschleichdieb auf Tour - Anwohner stellen Täter ++ mit dem Fahrrad durch die FuZo - geschubst - Strafverfahren und Platzverweis ++ ... die Polizei kontrolliert das Durchfahrtverbot ++

Lüneburg (ots)

Presse - 08.06.26 ++

Lüneburg

Lüneburg - mit dem Fahrrad durch die FuZo - geschubst - Strafverfahren und Platzverweis

Ein Strafverfahren wegen Körperverletzung und Beleidigung erwartet einen 22-Jährigen aus Hameln nach einem Vorfall in der Fußgängerzone in der Große Bäckerstraße in den Mittagsstunden des 07.06.26. Der junge Mann meinte gegen 12:30 Uhr bei gut frequentierten Personenverkehr mit seinem Fahrrad durch die Fußgängerzone fahren zu müssen. Nach einem Fast-Zusammenstoß mit einem Passanten kam es zu einem Streit mit einer 70 Jahre alten Fußgängerin, in dessen Rahmen der Mann die Seniorin schubste und bespuckte. Mehrere Passanten hielten den Hamelner in der Folge bis zum Eintreffen einer Polizeistreife fest. Neben den Strafverfahren erhielt der 22-Jährigen einen Platzverweis für den Innenstadtbereich für den 07.06.26.

Lüneburg - Auseinandersetzung - geschlagen

Nachdem ein bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getretener 16-Jähriger im Beisein seines 18 Jahre alten Kumpels sowie weiteren Jugendlichen in den Abendstunden des 07.06.26, gegen 19:45 Uhr, in der Bachstraße einen 44-Jährigen bedrohte und diesen "durchbeleidigte", schlug der 44-Jährigen dem Jugendlichen auf den Kopf. Dieser erlitt leichte Verletzungen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Westergellersen - ... die Polizei kontrolliert das Durchfahrtverbot

Das Durchfahrtverbot aufgrund der Baustellensituation kontrollierte die Polizei in den Morgenstunden des 08.06.26 erneut. Dabei waren von den im Bereich Mechterser Weg 50 kontrollierten Fahrzeugen insgesamt 45 berechtigt. Fünf Fahrer wurden verwarnt. Weitere Kontrollen folgen ...

Lüchow-Dannenberg

Hitzacker - Einschleichdieb auf Tour - Anwohner stellen Täter

Einen 62 Jahre alten Einschleichdieb ertappten Anwohner nach Verfolgung in den Mittagsstunden des 07.06.26. Der Senior, der bereits wegen ähnlicher Delikte in der längeren Vergangenheit in Erscheinung getreten war, hatte sich durch eine unverschlossene Terrassentür eines Wohnhauses im Bahnhofsweg begeben und griff sich dort gegen 11:00 Uhr Schmuck und Bargeld. Im Anschluss verließ der Mann das Wohnhaus und fuhr mit einem Fahrrad davon. Die Anwohner nahmen die Verfolgung auf und konnten diesen bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei festhalten. Der 62-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Hitzacker - unter Drogeneinfluss unterwegs - Kokain positiv

Einen 33 Jahre alten Fahrer eines Pkw Renault stoppte die Polizei in den Mittagsstunden des 07.06.26 in der Lüneburger Straße. Bei der Kontrolle des Mannes aus dem Landkreis Harburg gegen 13:00 Uhr stellten die Beamten bei dem 33-Jährigen den Einfluss von Drogen fest. Ein Urintest auf Kokain verlief positiv; auch der Konsum von Kokain wurde eingeräumt. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Langendorf, OT. Pretzetze - Pkw kollidieren frontal - drei Verletzte

Zu einer Frontalkollision zweier Pkw kam es in den Morgenstunden des 07.06.26 auf der Landesstraße 256 zwischen Grippel und Gorleben. Nach derzeitigen Ermittlungen war eine 73 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Peugeot gegen 10:30 Uhr in Fahrtrichtung Gorleben unvermittelt in den Gegenverkehr gekommen und kollidierte dort frontal mit einem Pkw VW Bora eines 71-Jährigen. Dabei erlitten die beiden FahrzeugführInnen sowie eine 69 Jahre alte Beifahrerin im Peugeot teilweise schwere Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von mehr als 30.000 Euro. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Uelzen

Bad Bodenteich - Alkohol in Tankstelle gestohlen

Wegen Ladendiebstahl ermittelt die Polizei gegen einen 51-Jährigen sowie seinen Begleiter. Die beiden Männer hatte in den Abendstunden des 07.06.26 gegen 20:00 Uhr in einer Tankstelle in der Neustädter Straße zwei Flaschen Wodka bzw. andere Alkoholika mitgehen lassen, ohne diese zu bezahlen. Die Polizei ermittelt.

Ebstorf - unter Drogeneinfluss unterwegs

Einen 39 Jahren alten Fahrer eines Pkw Peugeot stoppte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 07.06.26 in der Celler Straße. Bei der Kontrolle des Peugeot-Fahrers gegen 14:30 Uhr stellten die Beamten bei diesem den Einfluss von Drogen fest. Ein Urintest auf THC verlief positiv; der Konsum am Vortrag wurde eingeräumt.

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