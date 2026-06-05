Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ U-Haftbefehlt gegen 25-Jährigen erlassen ++ bei Überholmanöver auf Kreisstraße verunfallt - mit entgegenkommenden Lkw kollidiert ++ "der Apfel fällt nicht weit vom Stamm" ++ "Fahrraddieb ertappt"

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Lüneburg (ots)

Presse - 05.06.26 ++

Lüneburg

Lüneburg - U-Haftbefehlt gegen 25-Jährigen erlassen: Maßnahmen gegen den Drogenhandel in Lüneburg: Drogenermittler stellen größere Mengen Kokain, Amphetamine, Tabletten und Cannabis in Wohnungen und Bunkerräumen sicher - weitere Durchsuchungen wegen unerlaubten Handels mit Drogen

Untersuchungshaftbefehlt wegen des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln erliess das Amtsgericht Lüneburg am heutigen Tage gegen den am 04.06.26 vorläufig festgenommenen 25 Jahre alten Lüneburger. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Hintergrund:

Gegen den Drogenhandel in der Stadt Lüneburg gingen Ermittler erneut in den Morgenstunden des 04.06.26 vor. Nach den verschiedenen Durchsuchungen in den letzten Wochen und Monaten durchsuchten Lüneburger Drogenermittler mit Beschluss des Amtsgerichts Lüneburg die Wohnungen zweier 25 und 54 Jahre alter Männer im östlichen Lüneburger Stadtgebiet. Die beiden Lüneburger, die bereits seit geraumer Zeit im Visier der Ermittler waren, sind dabei auch verdächtig verschiedene Betäubungsmittel im Bereich Kaltenmoor, der Innenstadt sowie im weiteren Stadtgebiet zu verkaufen.

Bei den Durchsuchungen der zwei Wohnungen sowie weiterer Räumlichkeiten, die als sog. Bunker dienten, stellten die Beamten größere Mengen Drogen, u.a. gut 800g Kokain, größere Menge Amphetamine, mehrere hundert Tabletten und gut 600g Cannabis, sowie Verpackungsmaterial, größere Bargeldsummen, Unterlagen und Datenträger sicher.

Parallel wurde der 25-Jährige für weitere Maßnahmen und Zielrichtung auf Antrag eine U-Haftbefehls vorläufig festgenommen. Die weiteren Ermittlungen und Maßnahmen dauern an.

Lüneburg - "Fahrraddieb ertappt" - Täter flüchtet mit Pedelec - Pedelec geortet - Täter identifiziert

Wegen Diebstahls eines Pedelecs ermittelt die Polizei gegen einen 18 Jahre alten Lüneburger. Der Heranwachsende hatte sich gegen 13:15 Uhr ein Pedelec (Wert von mehr als 1.500 Euro) auf einem Schulhof in der Feldstraße greifen können, war damit geflohen. Der Besitzer konnte den Täter noch fotografieren und in der Folge sein Pedelec im Bereich der Altstadt orten. Polizeibeamten stellten das Pedelec (ohne anwesenden Täter) sicher, konnten jedoch den Dieb anhand der Bilder identifizieren. Den bereits mehrfach in Erscheinung getretenen 18-Jährigen erwartet nun ein weiteres Strafverfahren.

Am Abend des 04.06. kontrollierten Beamte den 18-Jährigen in der Lünertorstraße auch mit einem geklauten E-Scooter (ohne Pflichtversicherung). Den Scooter stellten die Beamten sicher. Ergänzende Strafverfahren wurden eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Scharnebeck - bei Überholmanöver auf Kreisstraße verunfallt - mit entgegenkommenden Lkw kollidiert - in Pkw eingeklemmt

Glücklicherweise nur leichte Verletzungen erlitt eine 24 Jahre alte Fahrerin eines Pkw VW Polo in den Morgenstunden des 05.06.26 auf der Kreisstraße 53. Der junge Fahrzeugführerin hatte gegen 07:45 Uhr in Richtung Scharnebeck kurz hinter dem Bahnübergang einen Lkw Daimler (Muldenkipper) überholen wollen und kollidierte seitlich mit einem entgegenkommenden Lkw MAN (mit Tankauflieger) sowie in der Folge auch mit dem Lkw Daimler. Die Frau wurde kurzzeitig im VW eingeklemmt, wurde jedoch durch Rettungskräfte befreit und erlitt nur leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von mehr als 50.000 Euro. Für die Unfallaufnahme und Bergungsmaßnahmen musste die Kreisstraße teilweise bis in die Mittagsstunden an. Die Polizei mahnt zu umsichtiger Fahrweise auf der Unfallhäufungslinie/ -strecke "Kreisstraße 53".

Radbruch - Einbruch in Einfamilienhaus - keine Beute - "Machen Sie es Einbrechern schwer!"

In ein Einfamilienhaus in der Bardowicker Straße brachen Unbekannte in den Morgenstunden des 04.06.26 ein. Die Täter hatten ein rückwärtiges Fenster aufgebrochen und waren ins Gebäude gelangt, konnten jedoch vermutlich keine Beute machen. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

"Machen Sie es Einbrechern schwer!"

Vereinbaren Sie einen Termin für eine persönliche Einbruchschutzberatung durch Ihr Präventionsteam der Polizei bei Ihnen vor Ort: praevention@pi-lg.polizei.niedersachsen.de Tel. 04131-607-2107

Weitere Tipps Ihrer Polizei:

- Verschließen Sie Türen, Fenster und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit. - Sorgen Sie bei Abwesenheit dafür, dass Ihre Wohnung oder das Haus einen bewohnten Eindruck macht. Kümmern Sie sich darum, dass z.B. die Mülltonne am Entleerungsdatum an die Straße gestellt wird und Ihr Briefkasten regelmäßig geleert wird. Beleuchten Sie Ihre Räumlichkeiten. Nutzen Sie dafür einfach Zeitschaltuhren oder Smart-Home Produkte.

Bleckede - Geldbörse beim Einkauf aus Handtasche gestohlen - die Polizei mahnt

Die Geldbörse einer 65-Jährigen stahlen Unbekannte in den Mittagsstunden des 04.06.26 in einem Einkaufsmarkt in der Industriestraße. Dabei nutzten die Täter eine günstige Gelegenheit und griffen sich gegen 11:15 Uhr aus der Handtasche der Seniorin die Börse. Es entstand ein Schaden von mehr als 250 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bleckede, Tel. 05852-95117-0, entgegen.

Die Polizei mahnt in diesem Zusammenhang: "Tragen Sie Ihre Wertsachen (in geschlossenen Innentaschen) am Körper!"

Lüneburg, OT. Kaltenmoor - renitenter Ladendieb - Polizei ermittelt

Wegen räuberischen Diebstahls ermittelt die Polizei gegen einen renitenten Ladendieb. Der Unbekannte hatte in einem Einkaufsmarkt in der St.-Stephanus-Passage in den frühen Abendstunden des 04.06.26 mehrere Lebensmittel eingepackt und versuchte an dem Ladendetektiv vorbei gegen 18:00 Uhr den Laden zu verlassen. Dabei wurde der Unbekannte renitent und konnte flüchten. Die Polizei wertet aktuell das Videomaterial des Marktes aus und ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - mit der Faust ins Gesicht geschlagen

Mit der Faust ins Gesicht schlug ein 44-Jähriger in den späten Abendstunden einem betrunkenen 43-Jährigen. Beide Männer waren alkoholisiert gegen 22:45 Uhr in Streit geraten, erlitten jedoch keine größeren Verletzungen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Vögelsen - Radfahrer die Vorfahrt genommen - Radler stürzt

Leichte Verletzungen erlitt ein 43 Jahre alter Radfahrerin in den Abendstunden des 04.06.26 in der Lüneburger Straße. Eine 64 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Mercedes hatte gegen 18:20 Uhr aus Mechtersen kommende beim Linksabbiegen dem Radler die Vorfahrt genommen. Dieser stürzte durch sein eingeleitetes Bremsmanöver und verletzte sich leicht. Er wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen ins Klinikum gebracht.

Lüchow-Dannenberg

Lemgow, OT. Schweskau - Pkw kollidieren - 17.000 Euro Sachschaden

Zu einer Kollision zweier Pkw kam es in den Abendstunden des 04.06.26 in der Schulstraße. Eine 79 Jahre alte Fahrerin eines Pkw VW Golf querte gegen 20:30 Uhr von der Grundschule kommend die Schulstraße und kollidierte dabei mit einem von rechts kommenden Pkw VW Polo eines 19-Jährigen. Dieser wurde gegen eine Hecke sowie einen Zaun geschleudert. Eine 73 Jahre alte Beifahrerin im Golf erlitt leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von gut 17.000 Euro.

Hitzacker - unter Drogeneinfluss von E-Scooter unterwegs

Einen 17-Jährigen mit einem E-Scooter stoppte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 04.06.25 in der Drawehnertorstraße, Bei der Kontrolle des Jugendlichen gegen 17:20 Uhr stellten die Beamten den Einfluss von Drogen fest. Ein Urintest auf THC verlief positiv.

Uelzen

Uelzen/Wrestedt/Bad Bodenteich/Bad Bevensen - Polizei sensibilisiert bei Pelz- und Goldgeschäften

Nach mehreren Hinweisen an Polizei und den Landkreis Uelzen aufgrund Hinweise auf dubiose Handelsgeschäfte in Verbindung mit Pelz sowie Gold An- und Verkäufen sensibilisiert die Polizei. Auch in Umfeld von Einkaufsmärkten hatten Einzelpersonen in den letzten Tagen auch mit Flyern auf Möglichkeiten des Verkaufs in kurzfristig angemieteten Verkaufsräumen in der Region aufmerksam gemacht. Entsprechende Kontrollen von Polizei und Landkreis wurden veranlasst. Bei den Sachverhalten ist nicht immer zwingend ein strafrechtlicher Hintergrund erkennbar. Trotzdem sensibilisiert die Polizei im Umgang solcher An- und Verkäufe. Entsprechende Angebote sollten zunächst sorgfältig geprüft werden.

Uelzen - gestohlenes Fahrrad "Specialized" - "Wem gehört es?"

Den Besitzer eines vermutlich gestohlenem grauen Fahrrads MTB "Specialized" sucht aktuell die Polizei Uelzen. Beamte konnte das Fahrrad in den letzten Tagen sicherstellen und suchen nun den Eigentümer. Dieser wird gebeten sich mit der Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0 bzw. -193, in Verbindung zu setzen.

++ Bild des MTB unter www.polizeipresse.de ++

Bad Bevensen - Geldbörse beim Einkauf aus Einkaufstasche gestohlen - die Polizei mahnt

Die Geldbörse einer 79-Jährigen stahlen Unbekannte in den Morgenstunden des 05.06.26 in einem Einkaufsmarkt in der Medinger Straße. Dabei nutzten die Täter eine günstige Gelegenheit und griffen sich gegen 08:15 Uhr aus der umgehängten Einkaufstasche der Seniorin die Börse. Es entstand ein Schaden von mehr als 250 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bevensen, Tel. 05821-97655-0, entgegen.

Die Polizei mahnt in diesem Zusammenhang: "Tragen Sie Ihre Wertsachen (in geschlossenen Innentaschen) am Körper!"

Ebstorf/Uelzen - "der Apfel fällt nicht weit vom Stamm" - alkoholisiert mit dem Pkw unterwegs - 1,19 Promille

Eine alkoholisierte Fahrerin eines Pkw Mercedes stoppte die Polizei in den späten Abendstunden des 04.06.26 Am Botanischen Garten. Die Fahrerin war mit ihrem Pkw gegen 23:30 Uhr in Schlangenlinien fahrend anderen Verkehrsteilnehmern aufgefallen, so dass eine Polizeistreife den Pkw stoppen konnte. Bei der Kontrolle stellten die Beamten einen Alkoholwert von 1,19 Promille bei der 61-Jährigen fest. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Als die Tochter der 61-Jährigen in den Morgenstunden des 05.06.26 bei der Polizei in Uelzen, An der Zuckerfabrik, gegen 10:15 Uhr die sichergestellten Pkw-Schlüssel abholen wollte, stellten Beamte bei der Übergabe der Schlüssel auch bei der 36-Jährigen den Einfluss von Alkohol fest. Die junge Frau war mit einem Pkw Mercedes-Benz zur Polizei gekommen. Bei der 36-Jährigen wurde ein Alkoholwert von 0,62 Promille festgestellt. Sie erwartet ein Ordnungswidrigkeitenverfahren sowie ein Fahrverbot.

Bad Bevensen - "Wild" ausgewichen - mit Baum kollidiert

Einen Stück Rehwild wich ein 32 Jahre alter Fahrer eines Pkw Audi in den Abendstunden des 04.06.26 auf der Straße zwischen Goller nun der Landesstraße 253 aus. Der Pkw kollidierte gegen 21:15 Uhr mit einem Baum, so dass ein Sachschaden von gut 12.000 Euro entstand. Der Fahrer blieb unverletzt.

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