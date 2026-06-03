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POL-LG: ++ Pkw gerät in Brand - Wohnmobil und Mülltonnen zerstört - Ermittlungen zur Brandursache dauern an ++ Palettenstapel an Lagerhalle brennt ++ Bronze-Skulptur von Gerhard Fietzt demontiert

Lüneburg (ots)

Presse - 03.06.26 ++

Lüneburg

Lüneburg - Pkw gerät in Brand - Wohnmobil und Mülltonnen zerstört - Ermittlungen zur Brandursache dauern an

Zu einem Brand eines älteren Pkw Opel Calibra sowie einen im Umfeld abgestellten Wohnmobil Fiat kam es in den Nachtstunden zum 03.06.26 im Hasenburger Ring. Nach derzeitigen Ermittlungen war es gegen 02:20 Uhr im Heckbereich des Pkw zu einem Brand gekommen. Das Feuer griff dabei in der Folge auf den gesamten Pkw sowie in der Folge auch auf ein abgestelltes Wohnmobil und mehrere Mülltonnen eines Müllablageplatzes über. Die Feuerwehr war im Löscheinsatz. Der Pkw, das Wohnmobil sowie diverse Mülltonnen wurden zerstört, so dass ein Sachschaden von mehr als 30.000 Euro entstand. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Aktuell können weder Brandstiftung noch ein technischer Defekt als Ursache ausgeschlossen werden. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Palettenstapel an Lagerhalle brennt - Gebäudewand erheblich beschädigt - Feuerwehr im Löscheinsatz - 20.000 Euro Schaden

Zu einem Brand eines Palettenstapels auf dem Gelände eines Gewerbebetriebs Lüner Rennbahn kam es in den Nachmittagsstunden des 02.06.26. Aus bis dato ungeklärter Ursache war der Palettenstapel auf der Gebäuderückseite gegen 15:00 Uhr in Brand geraten, so dass das Feuer auf Gebäuderückseite einer Lagerhalle übergriff. Die Feuerwehr war mit mehreren Einsatzkräften im Löscheinsatz und konnte einen noch größeren Schaden verhindern. Es entstand ein Sachschaden von gut 20.000 Euro. Die Ermittlungen zur Ursache des Feuers dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Bronze-Skulptur von Gerhard Fietzt demontiert

Eine in der Dorette-von-Stern-Straße installierte Bronze-Skulptur (Kopf des Künstlers Gerhard Fietzt) der Sparkassenstiftung demontierten Unbekannte im Zeitraum vom 19.05. bis 02.06.26 und transportierten diese ab. Es entstand ein Sachschaden von gut 5.000 Euro. Die Polizei ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Drohung unter Jugendlichen - Polizei ermittelt gegen 18-Jährigen

Gegen einen 18 Jahre alten Lüneburger ermittelt die Polizei nach Drohgebärden und einer versuchten räuberischen Erpressung in den Abendstunden des 01.06.26. Der 18-Jährigen hatte zusammen mit einem 16-Jährigen gegen 20:30 Uhr in der Theodor-Heuss-Straße zwei andere Jugendliche bedrängt und der Herausgabe von Wertgegenständen gefordert. Die Jugendlichen ergriffen die Flucht. Aufgrund der Beschreibung ermittelt die Polizei gegen die beiden 18 und 16 Jahre alten bereits polizeilich in Erscheinung getretenen Lüneburger. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Lüneburg - Geldbörse in Einkaufsmarkt gestohlen - die Polizei mahnt

Die Geldbörse einer 66-Jährigen griff sich ein Unbekannter in den Morgenstunden des 02.06.26 in einem Einkaufsmarkt in der Bleckeder Landstraße. Dabei nutzte der "Langfinger" gegen 10:00 Uhr eine günstige Gelegenheit und griff sich die Börse aus der im Einkaufswagen abgelegten Tasche der Seniorin. Es entstand ein Schaden von gut 150 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Die Polizei mahnt in diesem Zusammenhang: "Tragen Sie Ihre Wertsachen (in geschlossenen Innentaschen) am Körper!"

Dahlenburg, OT. Lemgrabe - mit entgegenkommenden Lkw kollidiert - schwer verletzt

Schwere Verletzungen erlitt eine 60 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Mazda in den Nachmittagsstunden des 02.06.26 in der Hauptstraße - Landesstraße 232. Die Frau war gegen 14:00 Uhr in einem Kurvenbereich im Ortseingang auf die Gegenfahrbahn gekommen und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Lkw MAN. Auch der 50 Jahre alte Fahrer des Lkw erlitt leichte Verletzungen. Es entstand erheblicher Sachschaden an beiden Fahrzeugen von mehr als 70.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten durch Abschlepper geborgen werden, so dass es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kam

Dahlenburg - mit dem Motorrad durch die abgesperrte Baustelle gefahren - Passant touchiert und verletzt - Polizei ermittelt

Wegen Gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr und fahrlässiger Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen einen vermutlich 61 Jahre alten Fahrer eines Motorrads BMW. Der Mann war in den Morgenstunden des 02.06. gegen 09:30 Uhr trotz des Hinweises eines 25-Jährigen mit seinem Motorrad durch den abgesperrten Baustellenbereich der Bundesstraße 216 gefahren und hatte den 25-Jährigen dabei leicht am Arm und Bein touchiert. Die Polizei ermittelt.

Lüchow-Dannenberg

Gartow - unter Drogeneinfluss unterwegs

Einen 31 Jahre alten Fahrer eines Pkw Skoda stoppte die Polizei in den Morgenstunden des 02.06.26 in der Springstraße. Dabei stellten die Beamten bei dem Mann gegen 10:30 Uhr den Einfluss von Drogen fest. Ein Urintest auf THC verlief positiv.

Uelzen

Bad Bevensen - ... E-Mobiltät im Fokus - Polizei kontrolliert verstärkt E-Scooter und ahndet Verstöße

Bereits seit mehreren Wochen und Monaten ist die Polizei in Bad Bevensen präsent und kontrolliert dabei (wie bereits bei der Vorstellung der Verkehrsunfallstatistik angekündigt) verstärkt auch die "Neuen Mobilitätsformen", u.a. Elektrokleinstfahrzeuge und E-Scooter.

Dabei zogen die Beamten in den letzten Wochen mehrere Elektrokleinstfahrzeuge (u.a. E-Scooter ohne ABE sowie ein Scooter mit zwei 1000 W-Motoren) mit Jugendlichen oder jungen Erwachsenen aus dem Verkehr.

Im Verlauf des 02.06.26 kontrollierten Beamte in der Brückenstraße gegen 15:00 Uhr auch einen 62-Jährigen auf einem rasanten E-Scooter. Auch diesen Scooter (ohne Genehmigung), der eine Geschwindigkeit im Leerlauf von fast 40 km/h erreichen konnte, stellten die Beamten sicher. Den Mann erwartet ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Die Polizei kündigt schon jetzt weitere Kontrollen an und verweis auf die gültigen rechtlichen Regelungen.

Uelzen - Farbschmiererei an Tor - 55-Jähriger durch Passanten beobachtet

Wegen Sachbeschädigung durch Graffiti ermittelt die Polizei gegen einen 55 Jahre alten Uelzener. Passanten hatten den Mann in den Mittagsstunden des 02.06.26 ertappt, wie dieser gerade ein Tor am Gebäude des Lebensmittelmarktes in der St.-Viti-Straße besprühte. Die alarmierten Polizeibeamten konnten den Täter stellen. Er räumte die Tat ein. Es entstand ein Sachschaden von einigen hundert Euro.

Ebstorf - "Parkplatzditscher" - Zeugen gesucht

Bereits am 01.06.2026 zwischen 07:30 Uhr und 15:30 Uhr kam es auf dem Parkplatz Am Domänenplatz zu einem sog. Parkplatzditscher; die Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht. Durch ein bisher unbekanntes Kraftfahrzeug wurde ein geparkter grauer VW Caddy im Bereich des linken hinteren Kotflügels/Radlaufs beschädigt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeistation Ebstorf zu melden. Hinweise nimmt die Polizei Ebstorf, Tel. 05822-94792-0, entgegen.

Uelzen - Fußgängerin auf Zebrastreifen touchiert - leicht verletzt

Leichte Verletzungen erlitt eine 39 Jahre alte Fußgängerin in den Morgenstunden des 02.06.26 in der Bahnhofstraße. Ein 84 Jahre alter Fahrer eines Pkw Ford war gegen 10:40 Uhr von der Bahnhofstraße nach rechts in die Ringstraße eingebogen und hatte die Fußgängerin touchiert. Die Frau wurde vorsorglich ins Klinikum gebracht. Es entstand ein Sachschaden von gut 250 Euro.

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