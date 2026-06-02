Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Jugendlicher mit "illegalem" E-Scooter - "die Polizei war schneller" - Strafverfahren eingeleitet ++ unter Drogen mit Motorroller unterwegs ++ ... die Polizei kontrolliert ...

Lüneburg (ots)

Presse - 02.06.26

Lüneburg

Kirchgellersen - Reitzubehör aus Anbau gestohlen

Reitsättel sowie weiteres Zubehör stahlen unbekannte im Zeitraum vom 31.05. auf den 01.06.26 aus einem Schuppen auf dem Gelände einer Reitanlage im Böhmsholzer Weg. Die Täter hatten einen Schrank aufgebrochen. Es entstand ein Sachschaden von mehr als 1.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Jugendlicher mit "illegalem" E-Scooter - "die Polizei war schneller" - Strafverfahren eingeleitet

Mit hoher Geschwindigkeit (für einen E-Scooter) versuchte ein Jugendlicher in den Nachmittagsstunden des 01.06.26 vor einer nahenden Kontrolle durch die Polizei in der Feldstraße zu flüchten. Eine Streifenwagenbesatzung hatte den 17-Jährigen aus Winsen mit seinem E-Scooter gegen 14:30 Uhr schon mit überhöhter Geschwindigkeit wahrgenommen. Als der junge Mann die Kontrolle bemerkte, versuchte er mit hoher Geschwindigkeit (mehr als 60 km/h) zu flüchten. Die Beamten nahmen umsichtig die Verfolgung auf, waren schneller und konnten den Jugendlichen in der Folge stellen. Ihn erwartet jetzt u.a. ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. Der E-Scooter wurde im Rahmen des Strafverfahrens sichergestellt.

Lüneburg - Senior weicht aus und touchiert geparkten Pkw - 33.000 Euro Schaden - Zweifel an der Verkehrstüchtigkeit

Ein Sachschaden von gut 33.000 Euro verursachte ein 81 Jahre alter Fahrer eines Pkw Nissan Micra in den Mittagsstunden des 01.06.26 in der Thorner Straße. Der Senior war gegen 13:00 uhr in Fahrtrichtung Stöteroggestraße auf den rechten Fahrbahnrand ausgewichen, da ihm ein Fahrzeug entgegenkam. Dabei touchierte/rammte der Mann einen geparkten Pkw Skoda, so dass beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme stellten die Beamten nur eine bedingte Verkehrstüchtigkeit bei dem Senior fest; der Führerschein des Mannes wurde vorläufig sichergestellt.

Lüneburg - aufgefahren bei stockendem Verkehr - drei Leichtverletzte

Zu einem Auffahrunfall bei stockendem Verkehr kam es in den späten Nachmittagsstunden des 01.06.26 in der Willy-Brandt-Straße. Eine 21 Jahre alte Fahrerin eines Pkw VW war gegen 17:45 Uhr in Richtung stadtauswärts unterwegs und fuhr auf einen Pkw Audi A3 auf. Dieser wurde dadurch auf einen Pkw Audi A6 geschoben. Zwei 59 und 14 Jahre alte Insassen im A3 und eine 60 Jahre alte Fahrerin im A6 erlitten leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Wegweisung nach Häuslicher Gewalt - Strafverfahren eingeleitet

Einen 49-Jährigen verwies die Polizei in den späten Abendstunden des 01.06.26 nach einer Häuslichen Gewalt aus der gemeinsamen Wohnung in Lüchow. Der Mann hatte gegen 23:00 Uhr im Rahmen eines Streits mit einem Glas nach seiner Partnerin geworfen, versucht diese mit einem Gegenstand zu schlagen und ihr gedroht. Die alarmierte Polizei leitete entsprechende Strafverfahren ein und verwies den Aggressor erstmal für sieben Tage aus der Wohnung.

Hilfe bei Gewalterfahrung - "Schauen Sie nicht weg" - Lüneburger Hilfeliste

"Sind Sie oder andere von Gewalt im privaten/häuslichen Umfeld betroffen?" - Direkte Hilfe und regionale AnsprechpartnerInnen (auch in verschiedenen Sprachen) unter www.gegen-gewalt-in-der-familie.de/

Häusliche Gewalt oder auch Gewalt in Paarbeziehungen kann als ein Verhaltensmuster in jeder Beziehung definiert werden, das dazu dient, Macht und Kontrolle über einen anderen Menschen zu erlangen oder aufrechtzuerhalten. Dazu gehören alle Verhaltensweisen, die erschrecken, einschüchtern, terrorisieren, manipulieren, demütigen, beschuldigen oder verletzen sollen.

Häusliche Gewalt kann allen Menschen überall passieren - sie findet nicht nur in den eigenen vier Wänden statt. Häusliche Gewalt geschieht sowohl in bestehenden Partnerschaften als auch in Ex-Partnerschaften und ist unabhängig von der Wohnsituation der Personen. Darunter fallen somit beispielsweise verheiratete, getrennt lebende oder sich verabredende (Ex-) Paare.

Egal ob im persönlichen Umfeld, in der Nachbarschaft oder im beruflichen Umfeld: - Melden Sie Verdachtsfälle häuslicher Gewalt Ihrer zuständigen Polizeidienststelle - in akuten Fällen natürlich über den Notruf! - Oder ermutigen Sie Opfer, selbst zur Polizei zu gehen.

Häusliche Gewalt kennt kein Geschlecht, kein Alter und keine Gesellschaftsschicht - jede/r kann betroffen sein. Bitte schauen Sie nicht weg!"

Lübbow - unter Drogeneinfluss unterwegs

Einen 33 Jahre alten Fahrer eines Pkw Renault stoppte die Polizei in den Morgenstunden des 01.06.26 in der Salzwedeler Straße. Bei der Kontrolle des Mannes aus Salzwedel stellten die Beamten gegen 10:00 Uhr den Einfluss von Drogen fest. Ein Urintest auf THC verlief positiv. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet.

Lüchow - Polizei ermittelt nach Streit im Straßenverkehr - Zeugen gesucht

Nach einer Nötigung und einem folgenden Wortgefecht im Straßenverkehr in den Nachmittagsstunden des 29.05.26 im Bereich der Seerauer Straße/Konsul-Wester-Straße ermittelt die Polizei. Nach derzeitigen Ermittlungen (Anzeige bei der Polizei) hatte der Fahrer eines Pkw Toyota gegen 14:30 Uhr einen Pkw Dodge Ram "ausgebremst". In der Folge war es zu einem Streitgespräch mit Beleidigungen gekommen. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Uelzen

Uelzen - Geldbörse beim Einkauf gestohlen - Polizei mahnt

Die Geldbörse eines 37-Jährigen stahlen Unbekannte in den Mittagsstunden des 01.06.26 in einem Supermarkt in der Hauenriede. Dabei nutzten die Täter gegen 11:00 Uhr eine günstige Gelegenheit und griffen sich aus dem an den Einkaufswagen angehängten Stoffbeutel die Börse des Mannes. Es entstand ein Schaden von gut 100 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Die Polizei mahnt in diesem Zusammenhang: "Tragen Sie Ihre Wertsachen (in geschlossenen Innentaschen) am Körper!"

Ebstorf - unter Drogen mit Motorroller unterwegs

Einen 36-Jährigen mit einem Motorroller stoppte die Polizei in den Abendstunden des 01.06.26 in der Georg-Marwede-Straße. Bei der Kontrolle des Mannes gegen 19:00 Uhr stellten die Beamten den Einfluss von Drogen fest. Ein Urintest auf THC verlief positiv. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet.

Uelzen - Pkw beim Abbiegen übersehen - zwei Leichtverletzte

Zu einer Kollision zweier Pkw kam es in den Nachmittagsstunden des 01.06.26 in der Wendlandstraße in Oldenstadt. Eine 19 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Land Rover wollte gegen 17:30 Uhr von der Bundesstraße 191 nach links auf die Zufahrt der Bundesstraße 4 abbiegen. Dabei übersah die junge Frau einen entgegenkommenden Pkw Opel eines 42-Jährigen. Durch die Kollision wurden beide Fahrzeugführende leicht verletzt und vorsorglich mit Rettungswagen ins Klinikum gebracht Es entstand ein Sachschaden von gut 50.000 Euro.

Bad Bodenteich - Holzskulpturen auf Spielplatzbeschädigt

U.a. mehrere Holzskulpturen beschädigten Unbekannte im Verlauf des Wochenendes zwischen dem 29.05. und 02.06.26 auf dem frei zugänglichen Spielplatz eines Lokals in der Neustädter Straße. Es entstand ein Sachschaden von gut 1.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bodenteich, Tel. 05824-96598-0, entgegen.

Uelzen - ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit

Die Geschwindigkeit kontrollierte die Polizei in den Morgenstunden des 02.06.26 in der Ripdorfer Straße. Dort waren in der 30 km/h-Zone insgesamt sechs Fahrer zu schnell unterwegs. Der Tagesschnellste wurde mit 62 km/h gemessen.

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