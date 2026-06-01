Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Kutschpferde "gehen durch" - Kutscherin mit Schwellungen und Fraktur in Klinik geflogen ++ mit Schlagstock gedroht und Herausgabe von Uhr gefordert - Polizei ermittelt gegen 16-Jährigen ...

Lüneburg (ots)

Presse - 01.06.26 ++

Lüneburg

Lüneburg - mit Schlagstock gedroht und Herausgabe von Uhr gefordert - Polizei ermittelt gegen 16-Jährigen wegen räuberischer Erpressung

Die Herausgabe der Uhr eines 19-Jährigen forderte ein 16 Jahre alter Lüneburger in den Nachmittagsstunden des 31.05.26 in der Bachstraße. Der Heranwachsende gab dem Jugendlichen gegen 16:40 Uhr die Uhr heraus, da dieser auch mit einem Schlagstock drohte. Aufgrund der Beschreibung konnten die Beamten die Identität des Täters ermitteln. Dieser steht auch im Fokus für weitere Bedrohungen und Raubdelikte in den letzten Tagen u.a. am 27. und 28.05.26 (siehe dazu die jeweiligen Pressemitteilungen). Den Schlagstock stellten die Beamten im Verlauf des 31.05. bei dem 16-Jährigen im Rahmen einer Kontrolle sicher. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Nahrendorf, OT. Tangsehl - Kutschpferde "gehen durch" - Kutscherin mit Schwellungen und Fraktur in Klinik geflogen

Eine mit vier Personen besetzte Pferde-Kutsche verunfallte in den Mittagsstunden des 31.05.26 auf einem Waldweg im Bereich Tangsehl. Bei der Fahrt hatte das Pferd aus ungeklärter Ursache "gescheut" und war "durchgegangen". Drei Personen konnten in der Folge gegen 12:30 Uhr unverletzt abspringen. Die 67 Jahre alte Kutscherin wurde beim Versuch das Pferd zu stoppen, durch die Kutsche überrollt und erlitt eine Kopfverletzung sowie einen Fußbruch. Sie wurde vorsorglich mit einem Rettungshubschrauber ins Klinikum nach Lüneburg geflogen.

Amt Neuhaus - Pkw Peugeot von Hofgrundstück gestohlen

Einen auf einem Hofgrundstück im Rosengartenweg in Neuhaus abgestellten Pkw Peugeot Partner/Ranch stahlen Unbekannte in den späten Abendstunden des 31.05.26. Die Täter gelangten gegen 21:30 Uhr an die Schlüssel des Fahrzeugs (mit dem amtlichen Kfz-Kennzeichen LG-MA 72) und fuhren mit diesem davon. Es entstand ein Schaden von gut 12.000 Euro. Die Polizei hat Fahndungsmaßnahmen eingeleitet. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Hitzacker - "nackter Senior mit Fotoapparat" - Polizei ermittelt wegen Exhibitionistischer Handlung

Wegen Exhibitionismus ermittelt die Polizei gegen einen 81 Jahre alten Senior aus Hamburg. Der Mann war in den frühen Abendstunden des 31.05.26 unbekleidet mit einem Fotoapparat um den Hals im Bereich des Waldgebiets Reetsmoor unterwegs. Als gegen 18:20 Uhr eine Fußgängerin mit einem Hund an ihm vorbeiging, machte der Senior Bilder von der Frau und fasst sich mehrfach an sein Genital. Alarmierte Polizeibeamte konnten den Mann antreffen, eine Gefährderansprache durchführen und leiteten ein entsprechendes Strafverfahren ein.

Uelzen

Bienenbüttel, OT. Hohenbostel - technischer Defekt an Wechselrichter verursacht Brand - Hausbewohner mit Verdacht der Rauchgasintoxikation

Zu einem vermutlichen technischen Defekt durch Überlastung an einem Wechselrichter einer PV-Anlage kam es in den Morgenstunden des 31.05.26 in einem Einfamilienhaus, Timpenberg. Die Anwohner und Nachbarn bemerkten gegen 08:45 Uhr die Rauchentwicklung. Die alarmierte Feuerwehr war schnell im Löscheinsatz, so dass lediglich er Wechselrichter stark beschädigt wurde und der Dachboden verrußte. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Zwei Bewohner wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung vorsorglich ins Klinikum gebracht.

Uelzen - Einschleichdieb nimmt Handy & Limo mit - Polizei ermittelt gegen 21-Jährigen

Nach einem Einschleichdiebstahl auf einem Grundstück in der Groß Liederner Straße ermittelt die Polizei gegen einen bereits polizeilich bekannten 21-Jährigen. Der junge Mann war in den Mittagsstunden des 31.05.26 gegen 12:30 Uhr auf die Terrasse des Grundstücks gelangt und hatte sich dort zwei Flaschen Limonade sowie ein Handy gegriffen. Mit seiner Beute verschwand der junge Mann; jedoch wurde er bei der Tat durch eine Kamera gefilmt, so dass Beamte den Dieb identifizieren konnten. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

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