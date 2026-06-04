Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ "der Halsketten-Trickdiebstahl" - erneut Halskette von Passantin gestohlen ++ VORSICHT! FALSCHER POLIZIST! ruft an ++ geklauten Motorroller in Brand gesetzt ++ renitenter Betrunkener ++

Lüneburg (ots)

Presse - 04.06.26 ++

Lüneburg

Lüneburg/Uelzen - "der Halsketten-Trickdiebstahl" - erneut Halskette von Passantin gestohlen - Polizei mahnt und bittet: "Rufen Sie die Polizei!"

Nicht zum ersten Mal kam es in den frühen Abendstunden des 03.06.26 zu einem Trickdiebstahl mit Zielrichtung Halsschmuck. Trickdiebe stahlen dabei in der Erwin-von-Witzleben-Straße die Halskette einer 36-Jährigen. Nach Angaben der Frau hatte gegen 18:15 Uhr ein dunkler Pkw Kombi neben ihr gehalten. Die Frau wurde an das Fahrzeugfenster gewunken. Während die Frau in ein Gespräch verwickelt wurde, legte eine weitere Person ihr eine Halskette an. In der Folge fuhr die Personen mit dem Pkw zügig. Den Verlust ihrer Kette stellte die 36-Jährige erst danach fest. Die Polizei ermittelt, mahnt und bittet: "Rufen Sie sofort die Polizei bei entsprechenden Vorfällen!" Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

... siehe dazu auch den ähnlichen Vorfall aus Uelzen.

Lüneburg - geklauten Motorroller in Brand gesetzt - Polizei ermittelt

Einen geklauten Motorroller Retro Star setzten Unbekannte in den Abendstunden des 03.06.26 im Bereich des Gehwegs Beim Benedikt/Schlöbckeweg in Brand. Passanten konnten gegen 19:00 Uhr drei Jugendliche im Umfeld beobachten. Die Feuerwehr war im Löscheinsatz. Es entstand ein Sachschaden von gut 1.500 Euro.

Den Motorroller hatten vermutlich die Jugendlichen im Verlauf des Nachmittags in der Lüneburger Innenstadt gestohlen. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg, Oedeme - Seitenscheibe von Pkw eingeschlagen - nichts gestohlen

Die Seitescheibe eines An der Schule abgestellten Pkw VW Caddy schlugen Unbekannte im Verlauf des 03.06.26 ein. Gestohlen wurde nichts. Es entstand ein Sachschaden von gut 300 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Geldbörse beim Einkauf gestohlen - die Polizei mahnt

Die Geldbörse einer 60-Jährigen stahl ein Unbekannter in den frühen Nachmittagsstunden des 03.06.26 in einem Einkaufsmarkt im Häcklinger Weg. Dabei nutzte der Täter gegen 14:00 Uhr eine günstige Gelegenheit und griff sich die Börse aus einer am Einkaufswagen befestigten Handtasche. Es entstand ein Schaden von mehr als 200 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Die Polizei mahnt in diesem Zusammenhang: "Tragen Sie Ihre Wertsachen (in geschlossenen Innentaschen) am Körper!"

Lüneburg/Deutsch Evern - VORSICHT! FALSCHER POLIZIST! ruft an - Bürger reagieren besonnen - Polizei warnt

Zu einer Häufung von Anrufen sog. "falscher Polizeibeamter" kam es im Verlauf der letzten beiden Tage in der Region Lüneburg, Deutsch Evern und Melbeck. Die Angerufenen "rochen alle den Braten", beendeten das Gespräch und verständigten die richtige Polizei! "Gut gemacht!"

Die Polizei warnt und sagt auch "EIN GESUNDES MISSTRAUEN IST KEINE UNHÖFLICHKEIT! Hören Sie auf Ihr Bauchgefühl und werden Sie misstrauisch!"

Bei diesen Anrufen fordern die Betrüger mit verschiedensten Begründungen dazu auf, Geld- und Wertgegenstände aus Haus oder Wohnung, aber auch von der Bank, an vermeintliche Polizisten oder Kurier zu übergeben. Eine Taktik wäre z. B., dass dem Opfer erklärt wird, dass alle Wertsachen zu Sicherheit abgegeben werden müssen, da demnächst ein Wohnungseinbruch geschehen wird - die Polizei wisse das aus Ermittlungsarbeiten. Die Zielgruppe der Betrüger sind meist ältere Menschen.

Tipps zum Schutz vor Telefonbetrug:

- Bei Gesprächen dieser Art "misstrauisch" sein. Im Zweifel die Polizei unter der Telefonnummer 110 selbst anrufen und den Vorfall mitteilen (keine Wahlwiederholung verwenden und bitte Telefon für einige Sekunden aufgelegt lassen, damit die vorherige Verbindung korrekt getrennt wird)! - Die Polizei fordert niemals Geldbeträge bzw. Wertgegenstände am Telefon ein! - Informationen über finanzielle oder familiäre Verhältnisse niemals am Telefon mitteilen! - Nicht am Telefon unter Druck setzen lassen - Gespräch sofort beenden! - Fremden Personen niemals Geldbeträge oder Wertgegenstände übergeben oder diese an einem vorgegebenen Ort deponieren! - Vertrauensperson hinzuziehen

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - renitenter Betrunkener - Beleidigung, Hausfriedensbruch und Körperverletzung - Polizei greift ein

Mit einem bereits polizeilich bekannten 57-Jährigen hatte es die Polizei in den frühen Nachmittagsstunden des 03.06.26 im Umfeld eines Einkaufsmarktes in der Lüneburger Straße zu tun. Der Mann war gegen 14:15 Uhr mehrfach durch Beleidigungen und Pöbeleien im und im Umfeld des Einkaufsmarktes aufgefallen, so dass er ein Hausverbot erhielt. Dabei schlug der 57-Jährigen auch einen Kunden und verletzte diesen leicht. Die alarmierte Polizei ermittelt wegen entsprechender Straftatenbestände.

Dannenberg, OT. Lüggau - Lack von Pkws zerkratzt

Den Lack zweier im Bereich der Kläranlage Am Schöpfwerk abgestellter Pkw VW Sharan und Dacia zerkratzten Unbekannte in den Mittags-/ Nachmittagsstunden des 03.06.26. Es entstand ein Sachschaden von gut 2.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel. 05861-98576-0, entgegen.

Uelzen

Uelzen/Lüneburg - "der Halsketten-Trickdiebstahl" - erneut Halskette von Passantin gestohlen - Polizei mahnt und bittet: "Rufen Sie die Polizei!"

Nicht zum ersten Mal kam es in den Nachmittagsstunden des 03.06.26 zu einem Trickdiebstahl mit Zielrichtung Halsschmuck. Trickdiebe stahlen dabei in der Eichendorffstraße die Halskette einer 40-Jährigen. Nach Angaben der Frau hatte gegen 14:20 Uhr ein silberner Pkw (Fabrikat und Kennzeichen unbekannt) neben ihr gehalten. Dieser sei mit drei Personen besetzt gewesen. Beim Fahrer habe es sich um einen zwischen 25 - 30 Jahre alten Mann gehandelt. Dieser habe einen dunklen Vollbart gehabt. Auf der Rückbank hätten sich zwei Frauen befunden. Eine sei zwischen 20 - 25 Jahren gewesen, die andere ca. 60 Jahre. Die ältere Frau habe einen Schal als Kopftuch getragen.

Die Frauen stiegen in der Folge aus und fragten die 40-Jährige auf Englisch nach dem Weg zum Krankenhaus. Weg beschrieben. In der Folge holte eine Täterin einen Beutel mit Schmuck aus der Tasche und legte der 40-Jährigen aus Dankbarkeit eine Halskette um den Hals. Dabei konnte die Täterin vermutlich auch die Halskette im Wert von mehr als 1.000 Euro unbemerkt an sich nehmen. In der Folge fuhr das Trio mit dem Pkw weg. Den Verlust ihrer Kette stellte die 40-Jährige erst zu Hause fest. Die Polizei ermittelt, mahnt und bittet: "Rufen Sie sofort die Polizei bei entsprechenden Vorfällen!" Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

... siehe dazu auch den ähnlichen Vorfall aus Lüneburg.

Bad Bevensen - Müllcontainer vor Mehrfamilienhaus brennt - Fassade und Pkw leicht beschädigt

Zum Brand eines Müllcontainers vor einem Mehrfamilienhaus in der Virchowstraße kam es in den Abendstunden des 03.06.26. Aus bis dato ungeklärter Ursache war der Müllcontainer gegen 21:00 Uhr in Brand geraten, so dass auch die Fassade des Gebäudes sowie ein Pkw leicht beschädigt wurden. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell