Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Maßnahmen gegen den Drogenhandel in Lüneburg: Drogenermittler stellen größere Mengen Kokain, Amphetamine und Cannabis in Wohnungen und Bunkerräumen sicher ++ Festnahme und mögl. U-Haft ++

Lüneburg (ots)

++ Maßnahmen gegen den Drogenhandel in Lüneburg: Drogenermittler stellen größere Mengen Kokain, Amphetamine, Tabletten und Cannabis in Wohnungen und Bunkerräumen sicher - weitere Durchsuchungen wegen unerlaubten Handels mit Drogen - vorläufig festgenommen mit Zielrichtung Untersuchungshaft ++

Lüneburg

Gegen den Drogenhandel in der Stadt Lüneburg gingen Ermittler erneut in den Morgenstunden des 04.06.26 vor. Nach den verschiedenen Durchsuchungen in den letzten Wochen und Monaten durchsuchten Lüneburger Drogenermittler mit Beschluss des Amtsgerichts Lüneburg die Wohnungen zweier 25 und 54 Jahre alter Männer im östlichen Lüneburger Stadtgebiet. Die beiden Lüneburger, die bereits seit geraumer Zeit im Visier der Ermittler waren, sind dabei auch verdächtig verschiedene Betäubungsmittel im Bereich Kaltenmoor, der Innenstadt sowie im weiteren Stadtgebiet zu verkaufen.

Bei den Durchsuchungen der zwei Wohnungen sowie weiterer Räumlichkeiten, die als sog. Bunker dienten, stellten die Beamten größere Mengen Drogen, u.a. gut 800g Kokain, größere Menge Amphetamine, mehrere hundert Tabletten und gut 600g Cannabis, sowie Verpackungsmaterial, größere Bargeldsummen, Unterlagen und Datenträger sicher.

Parallel wurde der 25-Jährige für weitere Maßnahmen und Zielrichtung auf Antrag eine U-Haftbefehls vorläufig festgenommen. Die weiteren Ermittlungen und Maßnahmen dauern an.

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