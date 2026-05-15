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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch und PKW-Diebstahl

Iserlohn (ots)

Ein 24-Jähriger meldete seinen schwarzen Volvo C30 als gestohlen. Er hatte das Fahrzeug mit MK-Kennzeichen zwischen Sonntagabend und Mittwochabend in der Bremsheide am Straßenrand abgestellt. Als er das Fahrzeug nun wieder in Betrieb nehmen wollte, war es fort. Nun sucht die Polizei Zeugen, die in Hombruch verdächtige Beobachtungen gemacht haben.

An der Schleddestraße wurde eingebrochen. Unbekannte knackten mehrere Türen an einem Einfamilienhaus und inspizierten das Innere. Zum Diebesgut ist noch nichts bekannt. Nun ermittelt die Kripo. Wer hat am Mittwoch zwischen 15-20 Uhr etwas beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei unter 0237191990 entgegen. (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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