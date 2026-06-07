Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Elbe-Action-Day - "Im Einsatz für die Natur" ++ Konzentrierte Kontrollen von Polizei, Wasserschutzpolizei, Polizeireitern und Rangern im Biosphärenreservat ++ erneute gemeinsame Kontrollen ++

Lüneburg (ots)

++ Elbe-Action-Day - "Im Einsatz für die Natur" ++ Konzentrierte Kontrollen von Polizei, Wasserschutzpolizei, Polizeireitern und Rangern aus Niedersachsen im Biosphärenreservat Niedersächsische Elbtalaue ++ erneute gemeinsame Kontrollen ++ einzelne Verstöße geahndet ++

Amt Neuhaus/Bleckede/Lüneburg/Lüchow-Dannenberg

Den vierten "Elbe-Action-Day", eine konzentrierte Kontrolle verschiedenster Polizeikräfte sowie der Reservatsverwaltung mit Rangern führte die Polizeiinspektion am letzten Wochenende im Verlauf des 06.06.26 entlang der klassifizierten Schutzgebiete des Biosphärenreservats Nds. Elbtalaue in den Landkreisen Lüneburg und Lüchow-Dannenberg durch.

Dabei waren Einsatzkräfte der örtlichen Polizeien, der Wasserschutzpolizei Scharnebeck, insgesamt vier Reiter*innen der Beritte aus Braunschweig und Hannover, zwei Ranger und ein Mitarbeiter der Stadt Bleckede im Bereich des Schutzgebietes der Niedersächsischen Elbtalaue inkl. der Wasserstraße Elbe im Einsatz. Nach drei gemeinsamen Kontrolltagen im Sommer 2024 und 2025 waren die Einsatzkräfte am 06.06.26 u.a. in Teilen des Biospährenreservats sowie der Elbe in den Landkreisen Lüneburg und Lüchow-Dannenberg sowie dem Amt Neuhaus präsent. Es wurden Kontrollen im Bereich des Schutzgebietes der Niedersächsischen Elbtalaue inkl. der Wasserstraße Elbe durchgeführt, mit der Zielsetzung, die Einhaltung der naturschutzrechtlichen, sowie schifffahrtrechtlichen Vorschriften zu überprüfen.

In der Gesamtbetrachtung wurden keine schwerwiegenden Verstöße gegen die Schutzbestimmungen festgestellt. Ferner wurden diverse Aufklärungsgespräche geführt, Infobroschüren ausgehändigt und mündliche Verwarnungen in minder schweren Fällen ausgesprochen.

Die Kontrollen wurden durchweg positiv aufgenommen und ein grundsätzlich hohes Verständnis für die Schutzwürdigkeit des Schutzgebietes festgestellt.

Neben den Rangern und örtlichen Polizeikräften sind die Niedersächsischen Reiter:innen aus Hannover und Braunschweig noch bis Ende des Monats August täglich in der Region "Im Einsatz für die Natur" auf Streife.

Hintergrund:

Bereits im fünfzehnten Jahr sind in diesem Sommer wieder Reiterinnen und Reiter der niedersächsischen Polizei im Biosphärenreservat "Niedersächsische Elbtalaue" in den Landkreisen Lüchow-Dannenberg und Lüneburg unterwegs und unterstützen dabei maßgeblich bis Ende August die Arbeit des Biosphärenreservats in den unterschiedlichen Bereichen des Schutzgebiets. Vor Ort informieren sie über die Regeln zum Schutz der herausragenden Qualitäten von Natur und Landschaft im Gebiet und ahnden bei Bedarf eklatante Verstöße. Bei ihrem Einsatz überwachen die Polizeireiterinnen und Polizeireiter insbesondere auch die naturschutzrechtlichen Bestimmungen (u.a. Befahren von nicht-öffentlichen Wegen in Schutzgebieten, illegales Campen, lautstarke Veranstaltungen, offenes Feuer und Fischwilderei). Die Reiterinnen und Reiter führen Informationsmaterialien mit sich, die sie Besuchern des Gebiets gerne zur Verfügung stellen.

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