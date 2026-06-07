Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Wochenendpressemitteilung der PI Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen vom 06./07.06.26 ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - Parkplatzautomat aufgebrochen

Am Freitagabend wurde in der Straße "Auf der Rübekuhle" ein beschädigter Parkplatzautomat festgestellt, bei dem versucht wurde, Münzgeld zu erlangen. Der Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Adendorf - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss - Führerschein sichergestellt

Den Führerschein eines 55 Jahre alten Mannes stellte die Polizei am 05.06.2026 sicher. Der Mann war nach Zeugenangaben mit einem Pkw Volvo auf der Artlenburger Landstraße u.a. in den Gegenverkehr gekommen, auf einen anderen Pkw aufgefahren und hatte auch noch eine Ampel beschädigt. Bei der Verkehrsunfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Fahrer unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,16 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt.

Lüneburg - Beeinflusst mit Pkw unterwegs

Am Samstagmorgen gegen kurz nach 6 Uhr wurde ein 72-jähriger Fahrzeugführer in der Dahlenburger Landstraße von einer Polizeistreife kontrolliert, nachdem er Auffälligkeiten beim Fahren gezeigt hatte. Ein erster Alkoholtest ergab hier einen Wert von 0,88 Promille. Nahezu zeitgleich kontrollierte eine weitere Streife den Fahrzeugführer eines Volvos im Bereich der Universität. Dieser hatte ebenfalls Auffälligkeiten beim Fahren gezeigt. Sein Alkoholtest ergab einen Wert von 0,77 Promille. Bei beiden Fahrzeugführern wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und der Führerschein sichergestellt.

Lüneburg - Kennzeichendiebstähle

Im Verlauf des Wochenendes kam es an mehreren Fahrzeugen im Stadtgebiet Lüneburg zu Kennzeichendiebstählen. Unter anderem wurden Kennzeichen in der Maria-Terwiel-Straße, Magdeburger Straße und Meisterweg entwendet. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Polizeiliche Präsenz - Lüneburg feiert - friedlicher Verlauf - wenige Eingriffsmaßnahmen

Deutlich präsent war die Polizei zusammen mit dem Kommunalen Ordnungsdienst der Hansestadt Lüneburg, den Sicherheitsdiensten und anderen Vertretern der Hilfs- und Rettungsorganisationen in den letzten Tagen bei "Lüneburg feiert" - dem Lüneburger Stadtfest. Nach derzeitigem Stand können die Verantwortlichen der Polizei ein erstes durchaus positives Fazit ziehen. Durch die deutlich sichtbare Polizeipräsenz, auch mit der polizeilichen "Festwache vor Ort", und in einer guten Zusammenarbeit u.a. mit dem Kommunalen Ordnungsdienst der Hansestadt Lüneburg und den privaten Sicherheitsdiensten konnte ein insgesamt friedlicher Verlauf der Veranstaltung gewährleistet werden. Parallel konnten kleinere Streitigkeiten durch die schnelle Präsenz und Intervention "im Keim erstickt" werden.

Im Verlauf des Wochenendes kam es im Zusammenhang mit dem Stadtfest in der Anzahl zu wenig strafrechtlich relevanten Feststellungen und einzelnen Streitigkeiten. Zu größeren Straftaten oder schwerwiegenden Auseinandersetzungen kam es erfreulicherweise nicht.

In mehreren Einzelfällen sprachen die BeamtInnen Platzverweise für den Innenstadtbereich von "Lüneburg feiert" gegen deutlich störende und teilweise alkoholisierte Einzelpersonen aus, die ihre Wirkung nicht verfehlten.

Lüchow-Dannenberg

Nach dem Diebstahl einer geringen Summe Bargeld entsteht in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Lüchower Innenstadt eine handfeste Auseinandersetzung zwischen drei polizeibekannten Personen im Alter von jeweils 2x 25 und 1x 21 Jahren. Es folgten Schläge und Tritte. Keiner der Personen trug ernsthafte Verletzungen davon. Die Personen erwarten nun entsprechende Strafverfahren.

Zu einem Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss kam es Samstagmittag in Wustrow (Wendland). Hier touchierte ein alkoholisierter 42-jähriger Fahrradfahrer aus der Gemeinde einen geparkten Pkw und verursachte einen leichten Sachschaden. Vor Ort konnte eine Atemalkoholisierung von über 1,2 Promille festgestellt werden. Nach durchgeführter Blutprobenentnahme erwartet die Person ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle konnte bei einer Fahrzeugführerin eines Pkw in der Samtgemeinde Gartow ebenfalls eine Trunkenheit im Verkehr festgestellt werden. Die 67-jährige Frau wies vor Ort eine Alkoholisierung von knapp 1,8 Promille auf. Auch hier folgten eine Blutentnahme und die Einleitung eines Strafverfahrens wegen Trunkenheit. Zur Verhinderung der Weiterfahrt wurden zusätzlich die Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in Bergen (Dumme) zu einem Brand eines in Eigenleistung erbauten Unterstandes. Die eingesetzten Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Bergen, Clenze, Schnega, Lüchow und Nienbergen konnten schnell eingreifen und den Brand löschen. Nach erster Einschätzung kann eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Zeugen die Hinweise auf eine Tathandlung geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Lüchow unter der 05841/122-0 zu melden.

Uelzen

Körperverletzung

In den Nächten von Freitag auf Samstag und Samstag auf Sonntag ist es zu körperlichen Auseinandersetzungen im Bereich der Gudesstraße gekommen. U.a. kam es zu einer Auseinandersetzung zweier Gruppen, wobei zwei Person leicht und eine weitere schwer verletzt worden sind. Eine Versorgung des schwer verletzten erfolgte in der Folge im Krankenhaus. In einem zweiten Fall hat eine Gruppe von Personen auf ein Opfer eingewirkt, auch dieses ist leicht verletzt worden. In beiden Fällen entfernten sich bereits vor dem Eintreffen der Polizei die Beschuldigten. Hinweise bezüglich der Personen nimmt die Polizei in Uelzen unter 0581 / 930215 entgegen.

Wohnungsbrand

In der Wohnung eines Mehrparteienhauses in Oldenstadt ist es am Samstagvormittag zum Brand eines Möbelstückes gekommen. Die genauen Umstände der Brandentstehung sind noch unklar. Am Gebäude entsteht Sachschaden im fünfstelligen Bereich. Zu Personenschaden kommt es nicht.

Einbruch in Gärtnerei

In der Nacht von Freitag auf Samstag verschaffen sich bislang unbekannte Personen gewaltsam Zugang in eine Gärtnerei in Uelzen. Sie erbeuten Bargeld. Die Ermittlungen dauern an.

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