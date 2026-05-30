Feuerwehr Detmold

FW-DT: 10 Einsätze während Gewitterlage

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Detmold (ots)

Im Zuge der abendlichen Gewitter- / Unwetterlage wurde die Feuerwehr Detmold zu insgesamt zehn Einsätzen im Stadtgebiet alarmiert.

Zu Beginn der Wetterlage wurde das hauptamtliche Personal um 19:44 Uhr zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage im ehemaligen Hotel Idyll im Ortsteil Heiligenkirchen gerufen. Vor Ort stellte sich heraus, dass es sich um einen Fehlalarm handelte. Ein konkreter Auslösegrund konnte nicht festgestellt werden.

Kurz darauf gingen mehrere weitere wetterbedingte Einsatzmeldungen bei der Feuerwehr Detmold ein. An verschiedenen Stellen im Stadtgebiet waren Bäume auf Fahrbahnen gestürzt oder drohten, diese zu blockieren. Betroffen waren unter anderem die Hornoldendorfer Straße, die Paderborner Straße sowie die Brunnenstraße im Bereich der Kreuzung Volkwinstraße. Die Einsatzkräfte beseitigten die Gefahrenstellen und stellten die Befahrbarkeit wieder sicher.

Um 20:08 Uhr wurde die Feuerwehr in den Ortsteil Pivitsheide alarmiert, nachdem gemeldet worden war, dass ein Schornstein auf ein benachbartes Wohnhaus zu stürzen drohe. Vor Ort stellte sich heraus, dass es sich um einen Blechschornstein handelte, der an eine Küche angeschlossen war. Dieser wurde durch die Einsatzkräfte demontiert und die bestehende Gefahrenlage somit beseitigt.

Im Ortsteil Diestelbruch wurde die Löschgruppe Diestelbruch zu einem gemeldeten Blitzeinschlag in ein Wohnhaus alarmiert. Das Gebäude wurde mittels Wärmebildkamera umfassend überprüft. Hinweise auf ein Brandereignis konnten jedoch nicht festgestellt werden. Vor Ort klagten drei Personen über Unwohlsein, sodass vorsorglich der Rettungsdienst hinzugezogen wurde. Die betroffenen Personen wurden zur weiteren medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus transportiert.

Zwischenzeitlich löste eine Brandmeldeanlage in einem Betrieb an der Industriestraße aus. Die Erkundung ergab, dass es sich um einen Fehlalarm handelte: vor Ort war Wasser in einen Brandmelder gelaufen und hatte diesen zur Auslösung gebracht.

Der zeitlich umfangreichste Einsatz ereignete sich in Pivitsheide auf der Schwarzenbrinker Straße: Dort war ein großer Teil eines Baumes abgeknickt und blockierte die Straße vollständig. Vor Ort wurden erste Sicherungsmaßnahmen getroffen und die Straße im betroffenen Bereich vorübergehend gesperrt.

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