Feuerwehr Detmold

FW-DT: Heimrauchmelder im Hochhaus - Alarmstichwort auf Feuer MiG erhöht

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Detmold (ots)

Am frühen Sonntagabend wurde das hauptamtliche Personal der Feuerwehr Detmold zu einem ausgelösten Heimrauchmelder in die Saganer Straße alarmiert.

Bereits auf der Anfahrt wurde das Alarmstichwort auf Feuer MiG - Menschenleben in Gefahr erhöht. Daraufhin machten sich weitere Einsatzkräfte, darunter der Löschzug Mitte sowie die Löschgruppe Hiddesen, auf den Weg zur Einsatzstelle.

Vor Ort konnte die Ursache schnell lokalisiert werden. Im ersten Obergeschoss war es zu einer Rauchentwicklung durch angebranntes Essen gekommen. Das Essen wurde abgelöscht und die betroffene Wohnung anschließend mit einem Hochdrucklüfter vom Rauch befreit.

Verletzt wurde niemand.

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