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Feuerwehr Detmold

FW-DT: Carportbrand im Ortsteil Nienhagen

FW-DT: Carportbrand im Ortsteil Nienhagen
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Detmold (ots)

In der heutigen Nacht von Freitag auf Samstag wurde die Feuerwehr Detmold um 0:31 Uhr zu einem gemeldeten Carportbrand in den Ortsteil Nienhagen alarmiert. Im Einsatz waren das hauptamtliche Personal und die Einheit Pivitsheide sowie der Rettungsdienst.

Der Eigentümer hatte das Feuer selbst bemerkt, umgehend den Notruf gewählt und bereits erste eigene Löschversuche unternommen. Aufgrund der schnellen Brandausbreitung standen bei Eintreffen der Feuerwehr jedoch bereits das Carport sowie zwei Fahrzeuge - eines unter dem Carport und ein weiteres unmittelbar daneben - nahezu in Vollbrand.

Mehrere Trupps unter Atemschutz nahmen die Brandbekämpfung vor und konnten das Feuer schließlich unter Kontrolle bringen. Um eines der Fahrzeuge sowie die betroffene Holzkonstruktion möglichst effektiv abzulöschen, wurde zwischenzeitlich auch Schaum eingesetzt.

Das nebenstehende Wohnhaus selbst blieb von dem Brand unbeschädigt. Die Bewohner konnten nach Abschluss der Maßnahmen wieder in das Gebäude zurückkehren. Verletzt wurde niemand.

Carport und beide Fahrzeuge wurden durch das Feuer jedoch nahezu vollständig zerstört.

Der Einsatz war gegen 2:30 Uhr beendet. Die Einsatzstelle wurde anschließend an die Polizei übergeben, die die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen hat.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Detmold
Leiter Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Marco Schweiger
Telefon: +49 (0)160 9062 1826
E-Mail: pressesprecher@feuerwehr-detmold.de
www.feuerwehr-detmold.de

Original-Content von: Feuerwehr Detmold, übermittelt durch news aktuell

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