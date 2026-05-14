Feuerwehr Detmold

FW-DT: Unklare Rauchentwicklung - zwei Personen gerettet

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Detmold (ots)

Am heutigen Donnerstag wurde die Feuerwehr Detmold um 18:03 Uhr zu einer unklaren Rauchentwicklung in die Arminstraße alarmiert. Einsatzkräfte des hauptamtlichen Personals sowie des Löschzugs Mitte rückten daraufhin zur Einsatzstelle aus.

Im rückwärtigen Bereich einer leerstehenden Lagerhalle konnte eine starke Rauchentwicklung festgestellt werden. Im Rahmen der ersten Erkundung trafen die Einsatzkräfte auf eine Person, die angab, dass sich noch eine weitere Person im Gebäude befinden würde. Zusätzlich wurde darauf hin die Löschgruppe Hiddesen alarmiert.

Umgehend ging ein Trupp unter Atemschutz zur Menschenrettung in das Gebäude vor. Bereits kurze Zeit später konnte die zweite Person aus dem betroffenen Bereich gerettet und ins Freie gebracht werden. Um auszuschließen, dass sich weitere Personen im Gebäude befinden, wurde der gesamte Gebäudekomplex im Anschluss sorgfältig abgesucht.

Beide Personen wurden durch den Rettungsdienst und einen Notarzt medizinisch gesichtet und anschließend einem Klinikum zugeführt.

Im weiteren Einsatzverlauf wurde das Gebäude umfangreich belüftet. Die Einsatzstelle wurde anschließend an die Polizei übergeben.

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