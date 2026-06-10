Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Durchsuchung nach Handel mit Drogen im Innenstadtbereich: Kokain, Marihuana und Bargeld sichergestellt ++ Mutter und Kleinkind auf E-Scooter stürzen in FuZo ++ in Kiosk von Freibad eingebrochen

Lüneburg (ots)

Presse - 10.06.26 ++

Lüneburg

Lüneburg - Durchsuchung nach Handel mit Drogen im Innenstadtbereich: Kokain, Marihuana und Bargeld sichergestellt - ED-Behandlung und weitere Ermittlungen

Wegen des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln ermittelt die Polizei gegen eine 36-Jährige aus dem Landkreis Lüneburg. Nach Beobachtungen einer Passantin im Innenstadtbereich von Lüneburg und weiteren Maßnahmen des Einsatz- und Streifendienstes konnte Ermittler über die Staatsanwaltschaft Lüneburg einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung der 36-Jährigen erwirken. Bei einer heutigen Durchsuchung der Wohnung der Frau in der Samtgemeinde Scharnebeck stellten die Drogen-Ermittler mehrere Gramm Kokain (sog. nicht geringe Menge), Marihuana, mehrere Euro Bargeld sowie weitere Unterlagen fest und sicher. Die 36-Jährige nach ihrer erkennungsdienstlichen Behandlung und weiteren strafprozessualen Maßnahmen wieder entlassen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Lüneburg - Mutter und Kleinkind auf E-Scooter stürzen in Fußgängerzone - Beule und Schürfwunden - kein Versicherungsschutz

Verletzungen erlitt eine 18-Jährige mit ihrem zweijährigen Kind bei einem Unfall mit einem E-Scooter in den Mittagsstunden des 09.06.26 in der Kuhstraße - Fußgängerzone. Die junge Frau war gegen 12:00 Uhr zusammen mit dem Kind unerlaubter Weise zu zweit im Fußgängerzonenbereich und ohne gültige Pflichtversicherung unterwegs und kam dabei ohne Fremdeinwirkung zu Sturz. Die Heranwachsende erlitt eine Schürfwunde; das Kleinkind eine Beule am Kopf. Es wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen ins Klinikum gebracht. Die Polizei hat entsprechende Ordnungswidrigkeiten- und Strafverfahren eingeleitet.

Hintergrund: Polizei erklärt E-Scooter ++ ... gerade für die Zielgruppe "Junge Fahrende" ++ "Reingucken!" ++ Wer betrunken E-Scooter fährt, riskiert seine Fahrerlaubnis ++

Wo darf man mit E-Scooter eigentlich fahren? Braucht man einen Führerschein oder einen Helm? Und was passiert, wenn man sich nicht an die Regeln hält? Auch vor dem Hintergrund der Entscheidung des Landgerichts Lüneburg aus dem Jahr 2023 "Wer betrunken E-Scooter fährt, riskiert seine Fahrerlaubnis" (... Die 11. große Strafkammer des Landgerichts Lüneburg hat mit einem jetzt veröffentlichten Beschluss vom 27.06.2023 (Az. 111 Qs 42/23) klargestellt, dass die vorläufige Entziehung der Fahrerlaubnis wegen des Vorwurfs einer Trunkenheitsfahrt mit einem E-Scooter gerechtfertigt sein kann ...) möchte die Polizei abermals zur Thematik E-Scooter sensibilisieren.

Kaum ein Gefährt wurde in so kurzer Zeit so beliebt und gleichzeitig so gehasst wie die E-Tretroller. Gerade für Jugendliche und junge Erwachsene gehören die leichten Gefährte mittlerweile zum Alltag: Sie sind schnell, einfach zu bedienen und lassen sich per App zum taschengeldtauglichen Preis ausleihen. Andere Verkehrsteilnehmer hegen nicht so viel Sympathie für die neuen Vehikel auf unseren Straßen.

Hier die rechtlichen "Big Points":

Mindestalter -> 14 Jahre

Betriebserlaubnis (für den E-Scooter) erforderlich Aktuelle Versicherungsplakette notwendig (schwarz) Helm (stylische Gründe und schützt den Kopf) wäre klasse Führerschein nicht erforderlich Nutzung: auf keinen Fall zu zweit Problem Alkohol -> "strenge Alkoholregeln" (0,0 Promille für Fahranfänger), Grenzwerte wie beim Autofahren Problem Drogen ("Finger weg davon!") Keine Handynutzung -> nur mit installierter Halterung

Wo darf ich fahren? -> ... auf der Fahrbahn oder Radweg (Nicht auf dem Gehweg; nicht in Fußgängerzonen)

Lüneburg - "auf Rückgabe eines Rücksacks" folgt die Festnahme - Betäubungsmittel sichergestellt

Einen örtlichen Haftbefehl vollstreckte die Polizei in den Morgenstunden des 09.06.26 gegen einen 23 Jahre alten Mann aus der Region. Der bereits polizeilich bestens bekannte junge Mann war gegen 09:15 Uhr bei der Wache in Lüneburg erschienen, um sich einen sichergestellten Rucksack herausgeben zu lassen. Dabei vollstreckten die Beamten gleich noch einen offenen Haftbefehl und stellten bei dem 23-Jährigen auch noch sechs Klemmleistenbeutel mit Betäubungsmitteln sicher. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Scharnebeck - Holzpaletten neben Feuerschale brennen - Feuerwehr im Löscheinsatz

Zu einem kleineren Brand mehrere Holzpaletten kam es in den Abendstunden des 09.06.26 auf einem Grundstück Up den Plan. Aufgrund von Funkenflug aus einer Feuerschale waren die Paletten gegen 19:00 Uhr in Brand geraten. Die Feuerwehr war im Löscheinsatz. Größerer Schaden entstand nicht.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - Mann mit U-Haftbefehl im Umfeld des Klinikums festgenommen - Widerstand geleistet

Erheblichen Widerstand leistete ein 25-Jähriger in den Mittagsstunden des 09.06.26 im Umfeld des Klinikums in Dannenberg, Hermann-Löns-Straße bei seiner Festnahme. Der junge Mann hatte einen Untersuchungshaftbefehl /wegen schweren Raubs und gefährlicher Körperverletzung) des Amtsgerichts Dannenberg, den Einsatzkräfte gegen 13:30 Uhr vollstreckten. Aufgrund der Widerstandshandlungen erwartet den Mann ein weiteres entsprechendes Strafverfahren.

Lüchow - alkoholisiert und unter Drogeneinfluss unterwegs

Einen 50 Jahre alten Fahrer eines Transporters Mercedes Vito stoppte die Polizei in den Nachmittagsstundend es 09.06.26 in der Tarmitzer Straße. Bei der Kontrolle stellen die Beamten bei dem Mann gegen 15:30 Uhr den Einfluss von Alkohol (0,58 Promille) sowie Drogen fest. Ein Urintest auf THC verlief positiv.

Auch bei einem 49 Jahre alten Fahrer eines Pkw BMW stellten die Beamten im Rahmen einer Kontrolle in den Abendstunden des 09.06.26 im Plater Weg den Einfluss von Drogen fest. Auch hier verlief gegen 19:00 Uhr ein Urintest auf Opiate positiv.

Uelzen

Bad Bodenteich - in Kiosk von Freibad eingebrochen - erheblicher Sachschaden

Auf das Gelände des Waldbads in Bad Bodenteich drangen Unbekannte in der Nacht zum 10.06.26 ein. Die Täter überstiegen einen Zaun, drangen gewaltsam in die Räumlichkeiten des Kiosks ein und versuchten sich mit brachialer Gewalt an einem verankerten Wertgelass. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bodenteich, Tel. 05824-96598-0, entgegen.

Uelzen/Emmendorf - schwerer Verkehrsunfall mit junger Rennradfahrerin: nach Verkehrsunfall verstorben - Ermittlungen dauern an

Nach dem schweren Verkehrsunfall in den späten Mittagsstunden des 19.05.26 auf der Kreisstraße 41 zwischen Jastorf und Molzen ist die schwerstverletzte 19 Jahre alte Rennradfahrerin am 03.06.26 in einer Klinik in Hamburg aufgrund der Schwere der Kopfverletzungen verstorben.

Nach Stand der Ermittlungen war ein 84 Jahre alter Fahrer eines Pkw Ford am 19.05.26 auf gerader Strecke auf die in gleiche Richtung fahrende junge Frau aufgefahren.

Parallel zur Verkehrsunfallaufnahme hatte die Polizei in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Lüneburg einen Gutachter eingeschaltet. Beeinträchtigungen beispielsweise durch Alkohol, Medikamente oder Drogen wurden bei dem Ford-Fahrer bei der Verkehrsunfallaufnahme nicht festgestellt. Auch bei einer intensiven Überprüfung der Fahrtüchtigkeit wurde bei dem Senior keine beeinträchtigenden Einschränkungen, /Störungen oder Erkrankungen festgestellt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Uelzen - geklautes Fahrrad schnell wieder da - Polizei stoppt Fahrraddieb

Ein nicht angeschlossenes Damenfahrrad griff sich ein 53-Jähriger in den späten Nachmittagsstunden des 09.06.26 vor einem Geschäft in der Lüneburger Straße. Mit diesem ergriff der Mann gegen 17:40 Uhr die Flucht, konnte jedoch kurze Zeit später im Rahmen der Fahndung durch eine Streifenwagenbesatzung erkannt und gestoppt werden. Das Fahrrad wurde der 69 Jahre alten Eigentümerin wieder ausgehändigt werden. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahl.

Rosche - mit Motorroller verunfallt - gegen Baum geprallt

Schwerere Verletzungen erlitt ein 31 Jahre alte Fahrer eines Motorrollers in den Abendstunden des 09.06.26 auf dem Radweg parallel zur Bundesstraße 493. In einem Kurvenbereich hatte der Mann aus Lüchow gegen 18:45 Uhr mit seinem Motorroller die Kontrolle verloren und prallte frontal gegen einen Baum. Er wurde mit einem Rettungswagen ins Klinikum nach Uelzen gebracht. Es entstand ein Sachschaden von gut 2.000 Euro.

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