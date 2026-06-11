Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ "der Halsketten-Trickdiebstahl" ++ Münzschachtel und Papiere aufgefunden ++ Sportboot verlässt Fahrrinne auf Elbe und kommt fest ++ großflächiger Ölfilm im Bleckeder Hafen ++

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Lüneburg (ots)

Presse - 11.06.26 ++

Lüneburg

Artlenburg/Elbe - Sportboot verlässt Fahrrinne auf Elbe und kommt fest - Boot des Wasser- und Schifffahrtsamt zieht Sportboot frei

Auf Grund lief eine 55 Jahre alte Sportbootführerin aus Hamburg in den Mittagsstunden des 10.06.26 auf der Elbe bei Artlenburg. Die Sportbootführerin hatte gegen 14:00 Uhr versehentlich die Fahrrinne verlassen und fuhr außerhalb der Betonnung auf eine Buhne/Steinschüttung. Größerer Schaden am Boot entstand glücklicherweise nicht: auch Wasser trat nicht ein. Einsatzkräfte des Wasser- und Schifffahrtsamt Geesthacht zogen das Sportboot im Verlauf des Nachmittags wieder frei.

Lüneburg - Blinkergehäuse aus Ausstellungsfahrzeug ausgebaut

Zwei Blinkergehäuse aus einem auf dem Gelände eines Autohändlers in der August-Horst-Horch-Straße ausgestellten Pkw Opel Grandland stahlen Unbekannte im Zeitraum vom 09. auf den 10.06.26. Es entstand ein Schaden von gut 400 Euro. Parallel wurde auch eine Eckscheibe eines auf dem Gelände geparkten Pkw Opel Insignia eingeschlagen. Hier entstand ein Sachschaden von gut 800 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Ladendieb stehlen diverse Sportbekleidung

Diverse Sportbekleidung im Wert von gut 750 Euro stahlen zwei unbekannte Täter in den Mittagsstunden des 10.06.26 gegen 13:45 Uhr in einem Sportgeschäft in der Rote Straße. Die Polizei wertet aktuell die Videobilder aus den Märkten aus und ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Bardowick - verdächtige Person auf Balkon - Senior "schreit" den Unbekannten in die Flucht - Polizei ermittelt

Einen Unbekannten des Nächtens auf dem Balkon seines Einfamilienhauses vertrieb ein 78-Jähriger in den Nachtstunden zum 10.06.26. Der Senior hatte bei nicht verschlossener Schiebetür gegen 03:30 Uhr eine Person bemerkt, sprach und schrie diesen sofort an, so dass der Eindringling die Flucht über Balkon und Rasen ergriff. Eine Fahndung nach dem Unbekannten der alarmierten Polizei verlief ohne Erfolg. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Bleckede - großflächiger Ölfilm im Bleckeder Hafen - Feuerwehr legt Ölsperre - Polizei ermittelt wegen Gewässerverunreinigung

Zu einem großflächigen Ölfilm auf der Wasseroberfläche des Bleckeder Hafens kam es in den Nachmittagsstunden des 10.06.26. Die Bleckeder Feuerwehr war gegen 14:30 Uhr im Einsatz und legte eine Ölsperre, um größeren Schaden für die Umwelt zu verhindern. Die Wasserschutzpolizei Scharnebeck war parallel im Einsatz und ermittelt nun strafrechtlich wegen Gewässerverunreinigung. Hinweise nimmt die Wasserschutzpolizei Scharnebeck, Tel. 04136-90008-0, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - "nur keine Kleinigkeiten" - Ladendieb scheitert zweifach - Polizei wertet Videomaterial aus und ermittelt

Gleich doppelt (nicht nur auf Kleinkram) hatte es in Ladendieb in den frühen Nachmittagsstunden des 10.06.26 in zwei Einkaufsmärkten in Lüchow abgesehen. Von Erfolg waren für den jungen Mann jedoch beide Taten nicht. Gegen 14:20 Uhr versuchte der Ladendieb mit einem "prallgefülltem" Einkaufswagen Genuss- und Pflegeprodukte im Wert von gut 250 Euro aus einem Markt in der Theodor-Körner-Straße zu schmuggeln. Durch eine Sicherung scheiterte das Vorhaben, so dass der Täter zu Fuß die Flucht ergriff.

Kurze Zeit später gegen 14:40 Uhr war der Mann dann in einem Discounter in der Drawehner Straße. Dort versuchte der Mann mit einer Isoliertasche wiederum Lebensmittel, Spirituosen und Kosmetika im Wert von fast 200 Euro durch den Kassenbereich zu bringen. Mitarbeiter sprachen dem Täter an der Kasse an, so dass dieser mit der Beute die Flucht ergriff, diese jedoch fallen ließ, als ihn Mitarbeiter verfolgten.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: ca. 20 bis 30 Jahre alt, kurze braune Haare, Oberlippenbart und Vollbart, kurze helle blaue Shorts, hellblaues (heller als die Hose) T-Shirt und schwarze Flipflops. Die Polizei wertet aktuell die Videobilder aus den Märkten aus und ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Lüchow - unter Drogeneinfluss - Kokain - unterwegs

Eine 42 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Citroen stoppte die Polizei in den Nachtstunden zum 11.06.26 in der Mauerstraße. Bei der Kontrolle der Fahrerin aus dem Landkreis Lüchow-D. stellten die Beamten bei dieser gegen 00:00 Uhr den Einfluss von Drogen fest. Ein Urintest auf Kokain verlief positiv. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Küsten - ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit

Die Geschwindigkeit kontrollierte die Polizei in den Morgenstunden des 11.06.26 im Bereich der Grundschule in der Lüchower Straße. Dabei ahndeten die Beamten insgesamt sechs Verstöße in dem 30 km/h-Bereich. Der Tagesschnellste wurde mit 52 km/h gemessen. Weitere Kontrollen folgen.

Dannenberg/Lüchow - Münzschachtel und Papiere aufgefunden - stammen diese aus einem Diebstahl? - Eigentümer gesucht

Mehrere Münzschachtel sowie Papiere fanden Passanten bereits im Monat Mai beim Spaziergehen im Bereich eines Feldwegs in Dannenberg. Die Polizei sicherte die Gegenstände, konnte diese jedoch bisher noch keinem Diebstahl oder ähnlichem zuordnen. Hinweise zu den Gegenständen nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0 bzw. -247, entgegen.

++ Bilder Gegenstände unter www.polizeipresse.de ++

Uelzen

Uelzen/Lüneburg - "der Halsketten-Trickdiebstahl": erneut Halskette von Senior gestohlen - auf der Straße angesprochen - Polizei mahnt und bittet: "Rufen Sie die Polizei!"

Nicht zum ersten Mal kam es in den Mittagsstunden des 10.06.26 zu einem Trickdiebstahl mit Zielrichtung Halsschmuck. Trickdiebe stahlen dabei in der Bahnhofstraße die Halskette eines 84-Jährigen.

Nach Angaben der Mannes wurde dieser gegen 13:15 Uhr durch einen Unbekannten angesprochen, der ihm plötzlich eine (wertlose) Kette sowie einen Ring (aus Dankbarkeit) anlegte. Dabei griff sich der Trickdieb unbemerkt die echte/wertvolle Halskette des Seniors und verschwand. Der Täter wird wie folgt beschrieben: ca. 35 Jahre alt, ca. 175 cm groß, normale Figur, helle Haare, sprach deutsch mit leichtem Akzent.

Bereits in der Vergangenheit war es in Niedersachsen bzw. auch in der Region Uelzen/Lüneburg zu ähnlichen Trickdiebstählen gekommen (siehe dazu auch die Pressemitteilung v. 04.06.26).

Die Polizei ermittelt, mahnt und bittet: "Rufen Sie sofort die Polizei bei entsprechenden Vorfällen!" Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - Streit unter Männern - gedroht, mit Pfefferspray gewehrt

Wegen wechselseitiger Körperverletzung und räuberischer Erpressung ermittelt die Polizei gegen zwei 37 und 41 Jahre alte Männer. Aufgrund eines länger andauernden Streits waren die beiden Männer ohne festen Wohnsitz bzw. aus dem Landkreis Heidekreis am 10.06.26 gegen 15:00 Uhr im Bereich der Unterführung in der Bahnhofstraße in eine handfeste Auseinandersetzung um einen Rucksack geraten. Dabei kam es zu einer Bedrohung und zu dem Einsatz eines Pfeffersprays. Zu größeren Verletzungen kam es nicht. Die alarmierte Polizei ermittelt.

Wrestedt - graues Quad Bombardier von Grundstück abtransportiert

Eine graues Quad Bombardier Renegade 1000R XMR transportierten Unbekannte in der Nacht zum 10.06.26 von einem Grundstück in der Bahnhofstraße ab. Die Täter hatten das Quad aus einem Carport/Holzunterstand geholt und waren damit verschwunden. Es entstand ein Schaden von gut 18.000 Euro.

Der Besitzer hatte das Quad zuvor über eine Verkaufsplattform inseriert, so dass Diebe so möglicherweise auf das Fahrzeug aufmerksam wurden. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bodenteich, Tel. 05824-96598-0, entgegen.

Uelzen - VORSICHT! FALSCHER POLIZIST! ruft an - Bargeld und Bankkarten an Haustür übergeben - Polizei warnt

Zu einer Häufung von Anrufen sog. "falscher Polizeibeamter" kam es in den letzten Tagen in der Region Uelzen. Die Angerufenen "rochen alle den Braten", beendeten das Gespräch und verständigten die richtige Polizei! "Gut gemacht!"

Die Polizei warnt und sagt auch "EIN GESUNDES MISSTRAUEN IST KEINE UNHÖFLICHKEIT! Hören Sie auf Ihr Bauchgefühl und werden Sie misstrauisch!"

Erfolg hatten die Betrüger, die sich als Ermittler einer Sonderkommission des "K4" ausgaben am 10.06. jedoch bei einem Senior aus Uelzen. Die raffinierten Täter gaben vor, dass das Bargeld des Uelzeners vor einer Einbrecherbrande gesichert werden müsse. Bei der Übergabe an der Wohnungstür wiesen sich die Betrüger auch mit einem falschen Dienstausweis aus. Es entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Die Polizei ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Tipps zum Schutz vor Telefonbetrug:

- Bei Gesprächen dieser Art "misstrauisch" sein. Im Zweifel die Polizei unter der Telefonnummer 110 selbst anrufen und den Vorfall mitteilen (keine Wahlwiederholung verwenden und bitte Telefon für einige Sekunden aufgelegt lassen, damit die vorherige Verbindung korrekt getrennt wird)! - Die Polizei fordert niemals Geldbeträge bzw. Wertgegenstände am Telefon ein! - Informationen über finanzielle oder familiäre Verhältnisse niemals am Telefon mitteilen! - Nicht am Telefon unter Druck setzen lassen - Gespräch sofort beenden! - Fremden Personen niemals Geldbeträge oder Wertgegenstände übergeben oder diese an einem vorgegebenen Ort deponieren! - Wenn möglich, Vertrauensperson hinzuziehen

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