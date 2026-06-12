Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ maroder Holzboden löst sich von Anhänger - Teile/Ladung kollidiert mit Gegenverkehr - leicht verletzt ++ Pkw BMW Mini nimmt Radfahrer die Vorfahrt - gestürzt - Pkw fährt weiter - Zeugen gesucht! ++

Lüneburg (ots)

Presse - 12.06.26 ++

Lüneburg

Bleckede/Lüneburg - Polizei hebt illegale Cannabis-Plantage aus - Wohngebäude mit Beschluss des Amtsgerichts Lüneburg durchsucht - mehr als 650 Cannabispflanzen sichergestellt - weitere Ermittlungen dauern an

Eine professionelle sog. Cannabis-Indoor-Plantage hoben Einsatzkräfte und Ermittler der Polizei Lüneburg am 11.06.26 im Raum Bleckede aus. Mehr als ein Dutzend Einsatzkräfte des Fachkommissariates Drogenkriminalität sowie der Lüneburger Verfügungseinheit durchsuchten mit Beschluss des Amtsgerichts Lüneburg in den Morgenstunden des 11.06.26 das Wohngebäude und angrenzende Räumlichkeiten eines 52-Jährigen im Bereich Bleckede. Vorausgegangen waren umfangreiche Ermittlungen.

Bei den Maßnahmen stellten die Beamten eine professionelle illegale Indoorplantage auf drei Feldern mit mehr als 650 Cannabispflanzen in verschiedenen Wachstumsstadien sowie professionelles Equipment fest. Die Pflanzen, das Equipment sowie weitere Beweismittel wurden durch die Einsatzkräfte sichergestellt und abtransportiert.

Der 52 Jahre alte Beschuldigte wurde zur erkennungsdienstlichen Behandlung vorläufig festgenommen.

Parallel hatte der Mann für die Nutzung der Plantage auch mit einer selbstgebauten Stromverteilung den Hauptstromzähler manipuliert. Hierbei wird aktuell von einem unerlaubten Verbrauch von mehr als 400.000 Kilowattstunden durch den Versorger, der mit Mitarbeitern anwesend war, ausgegangen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Lüneburg - E-Scooter aus Fahrradparkhaus gestohlen

Einen mit zwei Schlössern gesicherten E-Scooter stahlen Unbekannte im Verlauf des 11.06.26 aus dem Fahrradparkhaus am Bahnhof, Bahnhofstraße. Es entstand ein Schaden von gut 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - unter Drogeneinfluss mit dem Pkw unterwegs

Einen 21 Jahre alten Fahrer eines Pkw Skoda aus dem Landkreis Harburg stoppte die Polizei in den Abendstunden des 11.06.26 in der Horst-Nickel-Straße. Bei der Kontrolle des jungen Mannes stellten die Beamten gegen 19:50 Uhr bei diesem den Einfluss von Drogen fest. Ein Urintest auf THC verlief positiv.

Amelinghausen - Jugendlicher mit E-Scooter ohne Versicherungsschutz unterwegs - Strafverfahren eingeleitet - Hinweise der Polizei

Einen 15-Jährigen mit einem nicht mehr aktuell versicherten E-Scooter (Versicherungsplakette aus 2024) stoppte die Polizei in den späten Nachmittagsstunden des 11.06.26 gegen 17:30 Uhr An'n Sprüttenhus. Die Beamten beendeten die Fahrt und leiteten ein entsprechendes Strafverfahren ein.

Hintergrund: Polizei erklärt E-Scooter ++ ... gerade für die Zielgruppe "Junge Fahrende" ++ "Reingucken!" ++ Wer betrunken E-Scooter fährt, riskiert seine Fahrerlaubnis ++

Wo darf man mit E-Scooter eigentlich fahren? Braucht man einen Führerschein oder einen Helm? Und was passiert, wenn man sich nicht an die Regeln hält? Auch vor dem Hintergrund der Entscheidung des Landgerichts Lüneburg aus dem Jahr 2023 "Wer betrunken E-Scooter fährt, riskiert seine Fahrerlaubnis" (... Die 11. große Strafkammer des Landgerichts Lüneburg hat mit einem jetzt veröffentlichten Beschluss vom 27.06.2023 (Az. 111 Qs 42/23) klargestellt, dass die vorläufige Entziehung der Fahrerlaubnis wegen des Vorwurfs einer Trunkenheitsfahrt mit einem E-Scooter gerechtfertigt sein kann ...) möchte die Polizei abermals zur Thematik E-Scooter sensibilisieren.

Kaum ein Gefährt wurde in so kurzer Zeit so beliebt und gleichzeitig so gehasst wie die E-Tretroller. Gerade für Jugendliche und junge Erwachsene gehören die leichten Gefährte mittlerweile zum Alltag: Sie sind schnell, einfach zu bedienen und lassen sich per App zum taschengeldtauglichen Preis ausleihen. Andere Verkehrsteilnehmer hegen nicht so viel Sympathie für die neuen Vehikel auf unseren Straßen.

Hier die rechtlichen "Big Points":

Mindestalter -> 14 Jahre

Betriebserlaubnis (für den E-Scooter) erforderlich Aktuelle Versicherungsplakette notwendig (schwarz) Helm (stylische Gründe und schützt den Kopf) wäre klasse Führerschein nicht erforderlich Nutzung: auf keinen Fall zu zweit Problem Alkohol -> "strenge Alkoholregeln" (0,0 Promille für Fahranfänger), Grenzwerte wie beim Autofahren Problem Drogen ("Finger weg davon!") Keine Handynutzung -> nur mit installierter Halterung

Wo darf ich fahren? -> ... auf der Fahrbahn oder Radweg (Nicht auf dem Gehweg; nicht in Fußgängerzonen)

Adendorf - maroder Holzboden löst sich von Anhänger - Teile/Ladung kollidiert mit Gegenverkehr - leicht verletzt

Leichte Verletzungen eines 35-Jährigen sowie ein Sachschaden von gut 2.000 Euro entstand in den späten Nachmittagsstunden des 11.06.26 bei einem "Verkehrsunfall" auf der Bundesstraße 209 zwischen Brietlingen und Adendorf. Gegen 18:00 Uhr hatte sich der "marode" Holzboden eines Anhängers hinter dem Pkw BMW eines 28-Jährigen gelöst, so dass die Ladung in den Gegenverkehr geschleudert wurde. Am entgegenkommenden Pkw Seat entstand Sachschaden. Er Fahrer erlitt leichte Verletzungen.

Lüneburg - Radfahrer touchiert - leicht verletzt

Leichte Verletzungen erlitt ein 39 Jahre alter Radfahrer in den Nachmittagsstunden des 11.06.26 in der Reichenbachstraße. Eine 38 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Daimler-Chrysler war gegen 15:30 Uhr nach rechts auf ein Grundstück abgebogen und touchierte dabei den auf dem Radweg fahrenden 39-Jährigen. Es entstand ein Sachschaden von gut 700 Euro.

Adendorf - Pkw BMW Mini nimmt Radfahrer die Vorfahrt - gestürzt - Pkw fährt weiter - Zeugen gesucht!

Wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt die Polizei nach einem Verkehrsunfall mit einem gestürzten Radfahrer in den Nachmittagsstunden des 11.06.26 Am Wischoff. Der 17 Jahre alte Radfahrer wollte gegen 16:10 Uhr vom Kornblumenweg nach links "Am Wischoff" einbiegen, als ein von links kommenden Pkw BMW Mini ihm die Vorfahrt nahm. Durch eine Vollbremsung konnte der Jugendliche einen Zusammenstoß verhindern, stürzte jedoch. Er erlitt Schürfwunden. Der verursachende Pkw, vermutlich der Marke Mini, türkis/ grüne Farbe, Baujahr ab 2010 aufwärts, fuhr weiter. Am Lenkrad soll sich eine ca. 50 Jahre alte Frau mit gräulichen Haaren befunden haben. Hinter dem Mini fuhr ein weiterer Pkw. Der Fahrer könnte möglicherweise Zeuge für den Vorfall sein. Hinweise nimmt die Polizei Adendorf, Tel. 04131-854010, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - mit Pfefferspray gesprüht - in Pkw eingestiegen - Polizei ermittelt gegen 25-Jährigen

Nicht zum ersten Mal fiel ein 25-Jähriger in den Nachmittagsstunden des 11.06.26 in Dannenberg auf. Zuvor war es im familiären Umfeld des bereits polizeilich bekannten jungen Mannes zu Streitigkeiten gekommen. Gegen 16:20 Uhr fiel der Mann dann in der Jeetzelallee in Dannenberg auf sprühte grundlos mit Pfefferspray in Richtung eines 41-Jährigen, stieg dann kurzzeitig auf die Beifahrerseite eines wartenden Pkw ein und ergriff dann die Flucht. Fahndungsmaßnahmen nach dem 25-Jährigen verliefen in der Folge erstmal ohne Erfolg. Die Polizei hat entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Schwerer verletzt wurde niemand.

Dannenberg - unter Drogeneinfluss mit nichtzugelassenem E-Scooter unterwegs - aggressiv und Widerstand geleistet

Einen 20-Jährigen mit einem nicht zugelassenen E-Scooter stoppte die Polizei in den späten Abendstunden des 11.06.26 in der Lüchower Straße. Bei der Kontrolle des bereits polizeilich bekannten Mannes gegen 22:00 Uhr stellten die Beamten parallel auch noch drogenbedingte Ausfallerscheinungen fest. Bei den weiteren polizeilichen Maßnahmen wurde der 20-Jährigen aggressiv, beleidigte die Beamten und griff diese an. Die Polizei leitete entsprechende Strafverfahren ein.

Hintergrund: Polizei erklärt E-Scooter ++ ... gerade für die Zielgruppe "Junge Fahrende" ++ "Reingucken!" ++ Wer betrunken E-Scooter fährt, riskiert seine Fahrerlaubnis ++

Wo darf man mit E-Scooter eigentlich fahren? Braucht man einen Führerschein oder einen Helm? Und was passiert, wenn man sich nicht an die Regeln hält? Auch vor dem Hintergrund der Entscheidung des Landgerichts Lüneburg aus dem Jahr 2023 "Wer betrunken E-Scooter fährt, riskiert seine Fahrerlaubnis" (... Die 11. große Strafkammer des Landgerichts Lüneburg hat mit einem jetzt veröffentlichten Beschluss vom 27.06.2023 (Az. 111 Qs 42/23) klargestellt, dass die vorläufige Entziehung der Fahrerlaubnis wegen des Vorwurfs einer Trunkenheitsfahrt mit einem E-Scooter gerechtfertigt sein kann ...) möchte die Polizei abermals zur Thematik E-Scooter sensibilisieren.

Kaum ein Gefährt wurde in so kurzer Zeit so beliebt und gleichzeitig so gehasst wie die E-Tretroller. Gerade für Jugendliche und junge Erwachsene gehören die leichten Gefährte mittlerweile zum Alltag: Sie sind schnell, einfach zu bedienen und lassen sich per App zum taschengeldtauglichen Preis ausleihen. Andere Verkehrsteilnehmer hegen nicht so viel Sympathie für die neuen Vehikel auf unseren Straßen.

Hier die rechtlichen "Big Points":

Mindestalter -> 14 Jahre

Betriebserlaubnis (für den E-Scooter) erforderlich Aktuelle Versicherungsplakette notwendig (schwarz) Helm (stylische Gründe und schützt den Kopf) wäre klasse Führerschein nicht erforderlich Nutzung: auf keinen Fall zu zweit Problem Alkohol -> "strenge Alkoholregeln" (0,0 Promille für Fahranfänger), Grenzwerte wie beim Autofahren Problem Drogen ("Finger weg davon!") Keine Handynutzung -> nur mit installierter Halterung

Wo darf ich fahren? -> ... auf der Fahrbahn oder Radweg (Nicht auf dem Gehweg; nicht in Fußgängerzonen)

Dannenberg - gegen die Brust geschlagen - Polizei ermittelt gegen 57-Jährigen - Opfer gesucht

Nach einer Körperverletzung in den Abendstunden des 03.06.26 im Bereich eines Einkaufszentrums in der Lüneburger Straße sucht die Polizei das noch unbekannte Opfer und ermittelt schon gegen den 57 Jahre alten Täter/Aggressor. Dieser hatte nach derzeitigen Ermittlungen und Auswertung von Videomaterial gegen 20:00 Uhr dem unbekannten männlichen Opfer stark gegen die Brust geschlagen. Die Polizei bittet den Mann sich zu melden. Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel. 05861-98576-0, entgegen.

Uelzen

Uelzen - in Gärtnerei eingebrochen - Trinkgeldkasse mitgenommen

In das Gebäude bzw. auf das Gelände einer Gärtnerei in der Von-Estorff-Straße brach ein Unbekannter in der Nacht zum 12.06.26 ein. Der Täter überstieg gegen 03:30 Uhr einen Zaun, betrat verschiedene Räumlichkeiten und brach ein Schloss zu einem Verkaufsraum auf. Dort machten er sich an verschiedenen Einrichtungsgegenständen zu schaffen und erbeutete eine Trinkgeldkasse. Es entstand ein Sachschaden von mehr als 100 Euro. Die Polizei ermittelt auch im Zusammenhang mit einem Einbruch vom letzten Wochenende und wertet auch Videomaterial aus.

Parallel kam es in der Nacht zum 12.06.26 zu einem versuchten Einbruch in die Räumlichkeiten einer Tierarztpraxis am Stern, Sternplatz. Hier scheiterte der Einbrecher an den Sicherungen des Gebäudes. Es entstand ein Sachschaden von gut 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

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