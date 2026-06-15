Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Drogenhandel im Innenstadtbereich: Polizei durchsucht Wohnungen - Ecstasy, Marihuana und mehrere hundert Tabletten sichergestellt - Ermittlungen gegen 27-Jährigen wegen illegalen Handels ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg - Drogenhandel im Innenstadtbereich: Polizei durchsucht Wohnungen - Ecstasy, Marihuana und mehrere hundert Tabletten sichergestellt - Ermittlungen gegen 27-Jährigen wegen illegalen Handels mit Betäubungsmitteln

Wegen illegalen Handels mit Betäubungsmitteln ermittelt die Polizei gegen einen 27-Jährigen aus Lüneburg. Im Zuge der Ermittlungen durchsuchten Drogenermittler am heutigen 15.06.26 mit Beschluss des Amtsgerichts Lüneburg die Wohnung des Mannes im Stadtteil Kaltenmoor. In der Wohnung des anwesenden Lüneburgers selbst stellten die Beamten nur einzelne relevanten Gegenstände sicher. Jedoch konnten die Einsatzkräfte durch Ermittlungen u.a. mit einem vor Ort sichergestellten Schlüssel eine weitere als "Bunker" genutzte Wohnung des 27-Jährigen lokalisieren. Ein Bereitschaftsrichter erließ auch für diese einen Durchsuchungsbeschluss, so dass die Einsatzkräfte in dieser Wohnung im Innenstadtbereich nicht geringe Mengen Marihuana, Ecstasy, mehrere hundert verschreibungspflichtige Tabletten, Verpackungsmaterial, Zubehör und weitere Unterlagen sicherstellen konnten. Der 27-Jährige wurde nach verschiedenen strafprozessualen Maßnahmen vorerst wieder entlassen. Die weiteren Ermittlungen und Maßnahmen dauern an.

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