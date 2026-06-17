Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Stromkabel von Baustelle gestohlen - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Zwischen 17:30 Uhr am Montag und 7 Uhr am Dienstag stahl eine bislang unbekannte Täterschaft Stromkabel in einer Gesamtlänge von ungefähr 20 Metern von einer Baustelle in der Humboldstraße. Dadurch wurde die Stromversorgung gekappt und weitere Bauarbeiten waren nicht mehr möglich. Wie hoch der dadurch entstandene Schaden ist, kann noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt nahm die Ermittlungen auf.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich dort unter der Telefonnummer 0621/ 3301-0 zu melden.

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