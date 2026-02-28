PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Argenbühl

Landwirt durch Bulle schwer verletzt

Zu einem unglücklichen Arbeitsunfall kam es am Freitag um 17.25 Uhr, als auf einem Rinderhof in Ratzenried ein Landwirt bei Stallarbeiten durch einen Bullen gegen eine Metallbrüstung gedrückt und dabei schwer verletzt wurde. In dem Rinderviehbetrieb sind einzelne Abteile zur Separierung der Tiere mit Metallabsperrungen versehen. Gegen eine solche drückte der Bulle mit einer Masse von circa einer Tonne den Landwirt, welcher sich schwerverletzt selbständig bis hinter die Metallbrüstung retten und um Hilfe rufen konnte. Diese Hilfeschreie wurden glücklicherweise schnell von einer Hofbewohnerin wahrgenommen, welche sofort die Rettungskräfte alarmierte. Der Landwirt wurde mit schwersten Verletzungen am Oberkörper, welche durch den Druck gegen die Metallbrüstung entstanden sind, durch einen Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen und dort stationär aufgenommen. Die Polizeibeamten des Polizeireviers Wangen nahmen die Ermittlungen auf, um zu klären, wie es zu diesem Arbeitsunfall kam.

