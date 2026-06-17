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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Beim Verlassen des Autos weiteres Fahrzeug beschädigt - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Dienstag ein geparktes Auto und flüchtete anschließend von der Unfallstelle.

Der oder die Unbekannte beschädigte in der Zeit zwischen 8.30 Uhr und 16:45 Uhr auf einem Parkplatz in der Dietmar-Hopp-Allee beim Ein- oder Aussteigen mit der Tür seines Fahrzeugs einen daneben abgestellten Audi A3. Dadurch entstand ein Schaden an dem Audi, der auf rund 4.000 Euro geschätzt wird. Der Verursachende fuhr einfach davon.

Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum unfallverursachenden Fahrzeug und dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/5709-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Michael Klump
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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