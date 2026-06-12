Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Anzeigen nach Einbrüchen

Bankbetrüger ergaunern EC-Karten

Iserlohn (ots)

Gestern Früh meldeten Zeugen einen verdächtigen Mann am Barendorf. Er habe gegen 6.15 Uhr ein Fenster des Museums eingetreten und sei danach geflüchtet. Ob er etwas stehlen wollte, ist zunächst unklar. Offenbar hatte der Mann lediglich das Fenster einer Toilette geöffnet. Er floh auf einem schwarzen Mountainbike, war schwarz bekleidet und trug einen Rucksack. Unbekannte wollten gestern zudem am Grüner Weg einbrechen. Sie hebelten zwischen 7.30-12.15 Uhr an der Tür eines Mehrfamilienhauses. Ins Innere kamen sie jedoch nicht. Am Dördelweg fiel gestern ein Kellereinbruch auf. Zwischen Montag und Donnerstag haben Unbekannte sich Zutritt zum Untergeschoss des Wohnhauses verschafft und Kartons durchwühlt. Zum Diebesgut ist noch nichts bekannt. In der vergangenen Nacht wollte man außerdem im Industriegebiet Sümmern einbrechen. Kurz nach 2 Uhr wurde die Scheibe eines Firmentores Am Großen Teich eingeschlagen. Die Täter flüchteten. Nun ermittelt die Kripo zu den Taten. Hinweise nimmt die 0237191990 entgegen.

Ein Ehepaar aus Hombruch wurde gestern Mittag Opfer von Betrügern. Die angeblichen Bankmitarbeiter riefen an und meldeten, dass man dringend die EC-Karten der Senioren austauschen müsste. Gesagt, getan: die Betrüger erschienen an der Haustür und nahmen Karten samt PIN entgegen. Nun fehlen den beiden weit über 80-Jährigen mehrere tausend Euro vom Konto. Die Polizei warnt eindringlich vor Betrügern am Telefon. Ob falsche Bankmitarbeiter, angebliche Polizisten, verdächtige Pfleger oder unseriöse Handwerker: im Zweifel auflegen, durchatmen, Polizei rufen. (lubo)

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