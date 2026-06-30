Polizei Aachen

POL-AC: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung - Tatverdächtiger identifiziert

StädteRegion Aachen (ots)

Seit Montagmittag (29.06.2026) hat die Polizei Aachen öffentlich mit einem Foto nach einem Tatverdächtigen eines Computerbetrugs gefahndet (siehe unsere Meldung vom 29.06.2026 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11559/6304243).

Dank mehrerer Hinweise aus der Bevölkerung konnten die Personalien der abgebildeten Person festgestellt werden. Die Öffentlichkeitsfahndung wird aus diesem Grund zurückgenommen. Die Kriminalpolizei ermittelt nun weiter in dem Fall und bedankt sich für die eingegangenen Hinweise.

Die Medien werden gebeten, das im Zusammenhang mit der Öffentlichkeitsfahndung herausgegebene Foto zu löschen. (kg)

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