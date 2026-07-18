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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Radverlust bei voller Fahrt

B 176 Dachwig (ots)

Am Freitagnachmittag befuhr ein Kleintransporterfahrer mit seinem Ford Transit Custom die B 176 aus Richtung Andislebender Kreuz in Richtung Dachwig. Bei voller Fahrt lösten sich die Radmuttern des vorderen Rades der Fahrerseite. Das Rad löste sich vom Fahrzeug und verfehlte die Fahrzeuge des Gegenverkehrs nur knapp. Eine Radmutter flog jedoch in die Frontscheibe eines entgegenkommenden Mercedes Sprinters, was einen erheblichen Schaden im Sichtbereich des Fahrers verursachte. Verletzt wurde niemand. Mögliche Ursache des Radverlustes war der kurz zuvor durchgeführte Räderwechsel. Der Ford musste abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Inspektionsdienst Gotha
Telefon: 03621/781124
E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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