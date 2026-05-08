Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfallflucht

Ludwigshafen - Süd (ots)

Am Donnerstag, den 07.05.2026, kam es zwischen 14:00 Uhr und 14:45 Uhr in der Mundenheimer Straße zu einer Verkehrsunfallflucht.

Hierbei fuhr der Unfallverursacher auf der Mundenheimer Straße in Richtung Stadtmitte und streifte ein parkendes Fahrzeug. Obwohl an dem parkenden Fahrzeug nicht unerheblicher Sachschaden entstand, flüchtete der Unfallverursacher mit seinem Fahrzeug.

Zeugen oder Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621 963-24150 oder per E-Mail unterpiludwigshafen1@polizei.rlp.de zu kontaktieren.

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