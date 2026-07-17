LPI-GTH: Geschwindigkeitskontrolle
Ohrdruf (Landkreis Gotha) (ots)
Gestern führte die Polizei Geschwindigkeitsmessungen auf der L3247 zwischen der Wegscheide und Luisenthal durch. Die dort zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt 100 km/h für Pkw und 60 km/h für Lkw. 502 Fahrzeuge passierten die Messstelle, 57 davon zu schnell. Ein Lkw durchfuhr den Bereich mit 94 km/h und ein Pkw-Fahrer mit 161 km/h. Die Geschwindigkeitsüberschreitungen werden gemäß bundeseinheitlichem Tatbestandskatalog durch die Zentrale Bußgeldstelle geahndet. Bescheide werden postalisch zugestellt. (jd)
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Landespolizeiinspektion Gotha
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http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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