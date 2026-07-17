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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Geschwindigkeitskontrolle

Ohrdruf (Landkreis Gotha) (ots)

Gestern führte die Polizei Geschwindigkeitsmessungen auf der L3247 zwischen der Wegscheide und Luisenthal durch. Die dort zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt 100 km/h für Pkw und 60 km/h für Lkw. 502 Fahrzeuge passierten die Messstelle, 57 davon zu schnell. Ein Lkw durchfuhr den Bereich mit 94 km/h und ein Pkw-Fahrer mit 161 km/h. Die Geschwindigkeitsüberschreitungen werden gemäß bundeseinheitlichem Tatbestandskatalog durch die Zentrale Bußgeldstelle geahndet. Bescheide werden postalisch zugestellt. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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