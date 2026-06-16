Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Hohe Geldstrafe und Strafanzeige wegen mitgeführter Drogen

Pasewalk / Pomellen (ots)

Ein 34jähriger Pole, der am gestrigen Montag gegen 06:40 Uhr als Fahrer eines PKW mit polnischer Zulassung auf der Bunddesautobahn 11 aus Polen kommend kontrolliert wurde, musste tief in die Tasche greifen, um eine 45tägige Ersatzfreiheitsstrafe zu umgehen. Die fahndungsmäßige Überprüfung der Person ergab nämlich eine Ausschreibung der Staatsanwaltschaft München zur Strafvollstreckung wegen Verstoß gegen das Anti-Doping-Gesetz. Der 34jährige hatte eine Geldstrafe von 2700,00 Euro sowie Kosten in Höhe von 428,58 Euro zu zahlen. Viel gelernt hatte er scheinbar aus der verhängten Strafe nicht. denn bei der Durchsuchung seiner Person und der mitgeführten Sachen, wurde in seiner Umhängetasche in Folie eingewickeltes Kokain festgestellt. Dafür wird er sich im Rahmen der entsprechend gefertigten Strafanzeigen wegen Verstoß gegen das BtMG verantworten müssen. Nach Zahlung der Geldstrafe und Kosten wurde die Person um 09:30 Uhr auf freien Fuß gesetzt.

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