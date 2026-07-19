Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: E-Bike aus Keller entwendet - Zeugenaufruf

Arnstadt (ots)

Im Zeitraum vom 25.06.2026 bis 16.07.2026 entwendeten bisher unbekannte Täter ein Mountainbike (E-Bike) der Marke Specialized Levo aus einem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Arnstädter Wachsenburgstraße. Das E-Bike war im Keller mit einem Faltschloss an einen Fahrradständer angeschlossen. Der oder die Täter durchtrennten das Faltschloss auf noch unbekannte Weise und entwendeten in der Folge das Fahrrad. Der Beuteschaden beläuft sich auf ca. 6000,- Euro. Die Polizei nimmt Hinweise unter der Bezugsnummer 0179739/2026 entgegen. (dl)

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