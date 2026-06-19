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Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Fahrer aus dem Verkehr gezogen

Kaiserslautern (ots)

Einen E-Scooter-Fahrer haben Polizeibeamte am Donnerstagabend in der Innenstadt aus dem Verkehr gezogen. Der Grund: Der 28-Jährige stand unter Drogeneinfluss.

Die Streife war kurz vor 19 Uhr am Willy-Brandt-Platz auf den jungen Mann aufmerksam geworden und hatte ihn einer Kontrolle unterzogen. Dabei fielen drogentypische Merkmale auf. Ein Urintest bestätigte den Verdacht und reagierte positiv auf den Wirkstoff THC.

Der 28-Jährige musste daraufhin den E-Scooter stehen lassen und mit zur Dienststelle kommen, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Auf den Mann kommt eine Anzeige wegen Fahrens unter Drogeneinfluss zu.

Bereits am frühen Nachmittag war für einen Autofahrer die Fahrt zu Ende. Als Polizeibeamte den Mann gegen 13.15 Uhr am Stiftsplatz stoppten und kontrollierten, händigte er eine ausländische Fahrerlaubnis aus, obwohl er schon seit etlichen Jahren in Deutschland lebt. Doch nicht nur das: Wie sich herausstellte, war das Dokument komplett gefälscht.

Bei der weiteren Überprüfung des 36-Jährigen konnten außerdem Anzeichen von Betäubungsmitteleinfluss festgestellt werden. Auch hier bestätigte ein Urintest den Verdacht. Darauf angesprochen, räumte der Mann den Konsum verschiedener Substanzen ein.

Der 36-Jährige musste zwecks Blutprobe mit zur Dienststelle kommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt. Der Mann muss nun sowohl mit einer Anzeige wegen Fahrens unter Drogeneinfluss als auch mit einem Strafverfahren wegen Urkundenfälschung rechnen. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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