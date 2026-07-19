Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Betrunken mit Pkw von der Fahrbahn abgekommen

Frankenhain / Geratal (ots)

Samstagabend gegen 22:10 Uhr befuhr ein 37-jähriger Tscheche mit seinem Pkw Mercedes die B 88 aus Crawinkel kommend in Fahrtrichtung Frankenhain. Kurz vor der Ortslage Frankenhain kam der Mercedes-Fahrer nach links von der Fahrbahn ab und beschädigte hierbei ein Verkehrszeichen. Durch die Kollision entstand erheblicher Sachschaden am Pkw, so dass dieser nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde Alkoholgeruch beim 37-jährigen Fahrzeugführer festgestellt. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Vorwert von 1,09 Promille, so dass die Blutentnahme angeordnet wurde. Gegen den Mercedes-Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. (dl)

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