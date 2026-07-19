LPI-GTH: Betrunken auf dem Fahrrad

Frankenhain / Geratal (ots) - Samstagabend gegen 22:10 Uhr befuhr ein 37-jähriger Tscheche mit seinem Pkw Mercedes die B 88 aus Crawinkel kommend in Fahrtrichtung Frankenhain. Kurz vor der Ortslage Frankenhain kam der Mercedes-Fahrer nach links von der Fahrbahn ab und beschädigte hierbei ein Verkehrszeichen. Durch die Kollision entstand erheblicher Sachschaden am Pkw, so dass dieser nicht mehr fahrbereit war und ...

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