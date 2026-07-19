LPI-GTH: Betrunken auf dem Fahrrad
Arnstadt (ots)
Samstagabend gegen 23:10 Uhr kontrollierten Polizeibeamte einen 39-jährigen Fahrradfahrer in der Gothaer Straße in Arnstadt. Bei der Kontrolle wurde Alkoholgeruch bei dem Radfahrer festgestellt. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest ergab einen Vorwert von 2,1 Promille. Bei dem 39-Jährigen wurde die Blutentnahme angeordnet. Das Fahrrad konnte in der Folge an die Lebensgefährtin übergeben werden. Gegen den Radfahrer wurde Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr erstattet. (dl)
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