Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 260526.2 Kreis Plön: Verkehrsunfälle auf der Bundesstraße 202 und in Preetz

Kreis Plön (ots)

Bei Verkehrsunfällen im Kreis Plön verletzten sich am zurückliegenden Wochenende sowie am Pfingstmontantag mehrere Personen. Die Bundesstraße 202 war für rund anderthalb Stunden gesperrt. Die Schadenshöhe wird auf insgesamt knapp 100.000 Euro geschätzt.

Am Samstag (23.05.26), gegen 11:30 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich der Bundesstraße 202 (B202) und Landesstraße 259 (L259) zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht und eine weitere Person schwer verletzt wurden. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr eine 74-jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem VW die L259 aus Giekau kommend in Fahrtrichtung Engelau. Der Fahrer eines Wohnwagengespannes befuhr die B202 aus Lütjenburg kommend in Richtung Selent. Im Bereich der Kreuzung stießen die Fahrzeuge zusammen. Mitglieder der angeforderten Freiwilligen Feuerwehren Giekau und Lütjenburg befreiten die 74-jährige Fahrerin des VW und übergaben sie an den Rettungsdienst, der die schwerverletzte Frau in ein Krankenhaus verbrachte. Die zwei Insassen des Wohnwagengespannes wurden leichtverletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen sowie der Unfallaufnahme sperrten Einsatzkräfte der Polizeistation Lütjenburg die B202 im Bereich der Unfallstelle für rund anderthalb Stunden. Die Schadenshöhe wird auf 85.000 Euro geschätzt.

Bei einem weiteren Unfall am Montag (25.05.26) , kurz vor 19 Uhr, stießen auf der Schellhorner Straße, hinter der Einmündung Wankendorfer Straße, zwei Pkw zusammen. Der Fahrer eines Skoda befuhr die Schellhorner Straße in Richtung Schellhorn und soll sein Fahrzeug auf der Straße gewendet haben. Ein in gleicher Richtung fahrender Opel kollidierte daraufhin mit dem Pkw des 80-Jährigen. Durch den Zusammenstoß überschlug sich der Skoda und blieb auf dem Dach liegen. Ein Rettungswagen verbrachte den Fahrzeugführer mit leichten Verletzungen in eine Klinik. Die Schadenshöhe wird auf 10.000 Euro geschätzt. Die Polizeistation Preetz hat die Ermittlungen aufgenommen.

Mathias Stöwer, Polizeidirektion Kiel

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