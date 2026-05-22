Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 260522.4 Plön: 92-Jähriger aus Plön tot aufgefunden - Folgemeldung zu 260521.2

Plön (ots)

Der seit Montag Mittag vermisste 92-jährige Mann ist in Plön tot aufgefunden worden. Eine Straftat steht nicht im Zusammenhang mit seinem Ableben.

Wir bedanken uns für die Unterstützung bei der Suche und bitten darum die Suchmeldung nicht weiter zu verbreiten und insbesondere die Bilder zu löschen.

Stephanie Lage, Pressesprecherin der Polizeidirektion Kiel

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell