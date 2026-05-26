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Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 260526.1 Kiel: Kontrollen im Zusammenhang mit der Poser- und Tuningszene

Kiel (ots)

Am Freitagabend, 22. Mai 2026, führten Einsatzkräfte mobile Verkehrskontrollen im Zusammenhang mit der Poser- und Tuningszene durch und ahndeten einige Verstöße.

Schwerpunkt der Maßnahmen war die Strecke zwischen einer Tankstelle in der Gutenbergstraße und der Kiellinie. Die Polizei setzt hierbei zivile Funkstreifenwagen ein, um relevante Verkehrsverstöße festzustellen und die Fahrzeuge anschließend zu kontrollieren. Während des Einsatzes überprüften die Kräfte zwischen 17:00 Uhr und 1:00 Uhr insgesamt 21 Fahrzeuge.

Zwei Fahrzeuge mussten aufgrund erheblicher Mängel unmittelbar stillgelegt werden. Die beiden Fahrzeuge ließen die Polizeikräfte zur weiteren Begutachtung auf ein Betriebsgelände einschleppen und leiteten entsprechende Verfahren ein.

Bei einem weiteren Fahrzeug stellten die Polizeikräfte die Kennzeichen wegen des Verdachts der Urkundenfälschung sicher und leiteten ein Strafverfahren ein.

Im fünf Fällen führten nicht genehmigte technische Veränderungen zum Erlöschen der Betriebserlaubnis. Neben Kontrollberichten leiteten die Einsatzkräfte entsprechende Verfahren an die Zulassungsbehörde weiter.

Darüber hinaus ahndeten die Beamtinnen und Beamten weitere sieben Verstöße.

Wir appellieren an alle Verkehrsteilnehmer sich an die geltenden Vorschriften zu halten. Technische Manipulationen, unnötiger Fahrzeuglärm sowie verkehrsgefährdendes Verhalten werden konsequent verfolgt.

In Kiel verzeichnete die Polizei in den letzten Monaten kein besonderes hohes Aufkommen von sogenannten Autoposern. Wir haben dieses Phänomen jedoch im Blick und werden in unregelmäßigen Abständen weitere Kontrollen dieser Art durchführen.

Stephanie Lage, Pressesprecherin der Polizeidirektion Kiel

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kiel

Pressestelle
Gartenstraße 7
24103 Kiel

Tel. +49 (0) 431 160 2010
E-Mail pressestelle.kiel.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell

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