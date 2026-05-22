Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 260522.5 Kiel: 21-Jährige aus Kiel angetroffen - Folgemeldung zu 260520.1

Kiel (ots)

Die seit Samstagmorgen vermisste 21-jährige ist wieder da.

Einsatzkräfte trafen die junge Frau am frühen Abend in Neumünster an. Eine Straftat stand nicht im Zusammenhang mit ihrem Verschwinden.

Wir bedanken uns für die Unterstützung bei der Suche und bitten darum die Suchmeldung nicht weiter zu verbreiten und insbesondere die Bilder zu löschen.

Stephanie Lage, Pressesprecherin der Polizeidirektion Kiel

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