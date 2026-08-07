POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Brand einer Gartenhütte, PM 1

Mannheim (ots) - Am Donnerstagmorgen konnte beobachtet werden, wie die 17-jährige Jugendliche aus Mannheim ihre Wohnung verließ, und ist seitdem nicht mehr zu erreichen. Bisherige Ermittlungen der Kriminalpolizei führten zu keinem Auffinden. Die Vermisste ist 165 cm groß, hat eine kräftige Statur, lange rot gefärbte Haare, die meistens zum Zopf gebunden sind, und grün-braune Augen. Am Tag des Verschwindens trug sie ...

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