POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Brand einer Gartenhütte, PM 1
Schwetzingen (ots)
Aktuell kommt es zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr. Anlass ist der Brand einer Gartenhütte in der Friedrich-Ebert-Straße. Über die mögliche Brandursache liegen keine Informationen vor. Es wird nachberichtet.
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