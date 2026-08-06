Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach 88-jährigem Senior

Ratzeburg (ots)

06.08.2026 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 06.08.2026

Seit dem 03.08.2026 wurde ein 88-jähriger Mann aus Siebenbäumen im Kreis Herzogtum Lauenburg vermisst. Die Polizei bat die Bevölkerung im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung um Mithilfe.

Der Vermisste konnte augenscheinlich unversehrt von der Polizei angetroffen werden.

Die polizeilichen Suchmaßnahmen wurden eingestellt. Wir bedanken uns für die Mithilfe aus der Bevölkerung und bitten um Löschung des veröffentlichten Bildmaterials. Die Öffentlichkeitsfahndung vom 06.08.2026 wird hiermit zurückgenommen und aus dem Presseportal gelöscht.

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