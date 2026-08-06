PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ratzeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach 88-jährigem Senior

Ratzeburg (ots)

06.08.2026 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 06.08.2026

Seit dem 03.08.2026 wurde ein 88-jähriger Mann aus Siebenbäumen im Kreis Herzogtum Lauenburg vermisst. Die Polizei bat die Bevölkerung im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung um Mithilfe.

Der Vermisste konnte augenscheinlich unversehrt von der Polizei angetroffen werden.

Die polizeilichen Suchmaßnahmen wurden eingestellt. Wir bedanken uns für die Mithilfe aus der Bevölkerung und bitten um Löschung des veröffentlichten Bildmaterials. Die Öffentlichkeitsfahndung vom 06.08.2026 wird hiermit zurückgenommen und aus dem Presseportal gelöscht.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sophie-Marie Jakobi
Telefon: 04541/809-2012
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ratzeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ratzeburg
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ratzeburg
Alle Meldungen Alle
  • 06.08.2026 – 10:51

    POL-RZ: Zwei Verletzte nach schwerem Unfall bei Siek

    Ratzeburg (ots) - Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg 06.08.2026 | Kreis Stormarn | 05.08.2026 - L224 / Siek Mittwochnachmittag kam es auf der L 224 zwischen Siek und Großensee im Kreis Stormarn zu einem schweren Verkehrsunfall. Zwei Menschen wurden dabei verletzt, einer davon sogar lebensgefährlich. Am 05.08.2026 gegen 16:00 Uhr soll eine 57-jährige Deutsche ...

    mehr
  • 06.08.2026 – 10:31

    POL-RZ: PKW brannte nach Unfall bei Lütau / Autofahrer lebensgefährlich verletzt

    Ratzeburg (ots) - Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg 06.08.2026 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 05.08.2026 - K70 / Lütau Mittwochnacht kam es auf der K70 bei Lütau im Kreis Herzogtum Lauenburg zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein Mann schwer verletzt wurde. Das Auto geriet vor Ort in Brand. Am ...

    mehr
  • 06.08.2026 – 09:27

    POL-RZ: Polizei sucht zweiten Beteiligten und Zeugen nach Unfall zwischen Radfahrern

    Ratzeburg (ots) - 06.08.2026 | Kreis Stormarn | 03.08.2026 - K80 / Glinde Montagabend soll sich an der K80 bei Glinde ein Unfall zwischen zwei Radfahrern ereignet haben. Mindestens ein Radfahrer wurde dabei leichtverletzt. Die Polizei sucht den zweiten Unfallbeteiligten sowie mögliche Zeugen. Am 03.08.2026 gegen 22:15 sollen auf einem parallel zur K80 verlaufenden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren