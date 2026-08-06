Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Polizei sucht zweiten Beteiligten und Zeugen nach Unfall zwischen Radfahrern

Ratzeburg (ots)

06.08.2026 | Kreis Stormarn | 03.08.2026 - K80 / Glinde

Montagabend soll sich an der K80 bei Glinde ein Unfall zwischen zwei Radfahrern ereignet haben. Mindestens ein Radfahrer wurde dabei leichtverletzt. Die Polizei sucht den zweiten Unfallbeteiligten sowie mögliche Zeugen.

Am 03.08.2026 gegen 22:15 sollen auf einem parallel zur K80 verlaufenden Radweg auf Höhe des Abzweigs zur K26 zwei sich entgegenkommende Radfahrer miteinander kollidiert sein. Zunächst schienen beide Unfallbeteiligten und auch die Fahrräder unversehrt zu sein und man ging ohne Austausch der persönlichen Daten auseinander. Später habe einer der Radfahrer, ein 55-jähriger Mann aus Glinde, festgestellt, dass er doch leichte Verletzungen erlitten hatte und verständigte schließlich die Polizei.

Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und sucht nun den zweiten unfallbeteiligten Radfahrer. Außerdem bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Glinde telefonisch unter 040/7109030 sowie per Mail über glinde.pst@polizei.landsh.de entgegen.

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