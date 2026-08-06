Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: PKW brannte nach Unfall bei Lütau

Autofahrer lebensgefährlich verletzt

Ratzeburg (ots)

Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg

06.08.2026 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 05.08.2026 - K70 / Lütau

Mittwochnacht kam es auf der K70 bei Lütau im Kreis Herzogtum Lauenburg zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein Mann schwer verletzt wurde. Das Auto geriet vor Ort in Brand.

Am 05.08.2026 gegen 23:00 Uhr befuhr ein 54-jähriger Opel-Fahrer aus dem Kreis Herzogtum Lauenburg die K70 aus Richtung Lütau kommend in Richtung Basedow. Aus bislang ungeklärter Ursache soll dieser zunächst nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt sein. Dadurch sei der PKW ins Schleudern geraten und kollidierte mit einem weiteren Baum am rechten Fahrbahnrand, bevor er schließlich über die gesamte Fahrbahn schleuderte, sich überschlug und auf der gegenüberliegenden Fahrbahnseite im Graben auf dem Dach zum Liegen kam. Der Opel geriet in Vollbrand, der Fahrer konnte sich noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte schwerverletzt selbst befreien. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren medizinischen Behandlung ins Krankenhaus. Eine mögliche Lebensgefahr kann derzeit nicht ausgeschlossen werden.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft kam auf Anordnung dieser ein DEKRA-Sachverständiger zum Einsatz, welcher die Unfallstelle begutachtete. Die Fahrbahn musste für die Dauer der Rettungs-, Bergungs- und Reinigungsarbeiten vollgesperrt werden.

Dr. Jens Buscher, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Lübeck Sophie-Marie Jakobi, Pressesprecherin der Polizeidirektion Ratzeburg

Hinweis: Nachfragen zu dieser Medieninformation richten Sie bitte an die Pressestelle der Polizeidirektion Ratzeburg.

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